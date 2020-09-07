Понедельник, 7 Сентября 2020 14:07

АрмИнфо.Все началось с одного драма: IDBank и Idram подвели итоги первого этапа инициативы «Сила одного драма».

Как и было объявлено, в период с 5-го июня по 23-е августа компании из собственных средств переводили инициативе один драм за каждую оплату, выполненную через приложение и вебсайтIdram, онлайн платформу IDBanking.am, через терминалы Банка и Idram-а.

В итоге было собрано 5 миллионов 34 тысячи 750 драмов РА, что дало возможность приобрести компьютеры для учеников приграничных и горных регионов Тавушской и Лорийской областей для продолжения дистанционного образования. При этом IDBank выделил дополнительную сумму, благодаря чему стало возможным приобретение 50 компьютеров, соответствующих стандартам Министерства образования, науки, культуры и спорта.

В Международный день благотворительности представители компании передали часть компьютеров Министерству образования с целью предоставления ученикам приграничных сел Тавушской области.

По словам эксперта департамента общего образования МОНКСАрташеса Торосяна, это большой вклад в будущее: «Возможно, что вы сейчас помогаете ученику, который сделает большое дело для банковской системы Армении в будущем», - сказал Арташес Торосян.

Остальные компьютеры были предоставлены детям горных сел Лорийской области.

Руководитель департамента образования, культуры и спорта администрации Лорийской области Рафаэл Арутюнян подчеркнул: «Особенно важен тот факт, что в рамках инициативы «Сила одного драма» компьютеры будут предоставлены тем детям, которые начинают учебный год дистанционно. На данный момент мы провели оценку потребностей и выяснили, что в горных селах 37 детей не пойдут в школу, но они не имеют соответствующие устройства для дистанционного обучения. Устройства через школы будут предоставлены бенефициарным ученикам, что позволит обеспечить продолжительность их образования», - отметил Рафаэл Арутюнян.

По словам руководителя отдела маркетинга компании Idram Гора Амиряна, в компании особенно рады, что сегодня компьютеры достались именно тем детям, которые больше всего нуждались в них. «Фактически, таким способом мы смогли обеспечить продолжительность образования этих детей. Это результат инициативы двух компаний, достигнуть которого стало возможным благодаря доброй воле тысяч клиентов, и мы очень ценим это», - отметил Гор Амирян.

Руководитель отделапо коммуникациямIDBank-а ТатевикВардеванян отметила, что инициатива «Сила одного драма» продолжается. «Первая программа уже стала реальностью, и мы получили возможность убедиться, что один драм, кажущийся символическим, на самом деле может решить реальную проблему. Наша следующая программа также вдохновляет, так как имеет экологическую направленность: учитывая тот факт, что в этом году произошел пожар в парке возле Цицернакаберда, нанеся большой ущерб окружающей среде, сумма «одних драмов», собранная в период с 24-го августа по 30-е сентября, будет направлена на посадку деревьев именно в окрестностях мемориального комплекса Цицернакаберд», - отметила Татевик Вардеванян.

Компании призывают продолжать выполнять оплаты с помощью приложениIdram, платформу IDBanking.am, вебсайт Idram.am, терминалы IDBank-а и Idram-а и напоминают, что все начинается с одного драма.