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 Понедельник, 7 Сентября 2020 14:05
Карина Манукян

Правопреемники по делу "1 марта" назвали судебные процессы фарсом и отказались в них участвовать

Правопреемники по делу "1 марта" назвали судебные процессы фарсом и отказались в них участвовать

АрмИнфо. Правопреемники по делу <1 марта> назвали судебные процессы фарсом и отказались в них участвовать.

На пресс-конференции 7 сентября представитель правопреемников потерпевших по делу <1 марта>, адвокат Тигран Егорян зачитал заявление, в котором, в частности, подвергается критике тот факт, что по делам невинно осужденных по событиям 1 марта 2008 года нет реальных подвижек. Так, за участие и организацию массовых беспорядков были осуждены 113 участников мирных акций протеста, однако в последний период оправдательные решения были вынесены только в отношении 15 лиц. Как было отмечено, Генпрокуратура представляла соответствующие ходатайства только в течение 2019 года, а в этом году данный процесс практически стоит на месте. Помимо этого, до сих пор не было дано глубокой политической и гражданской оценки событиям 1 марта, и не был реализован соответствующий многосторонний процесс. С учетом вышеизложенного, был критично оценен ныне проходящий судебный процесс по делу <1 марта>, который имеет место в условиях отсутствия пересмотра вышеуказанных дел, а также поднятия таких ключевых вопросов, как, в частности, преднамеренность вины верховного главнокомандующего в случаях смерти во время первомартовских событий.

Егорян указал также на отсутствие действенных шагов по реформированию судебной системы, в которой на протяжении порядка 20-лет имели место коррупционные проявления и нарушения прав человека. При этом, по его словам, прокуратура не проявила достаточных усилий для реализации уголовного преследования виновных, и отдельные лица смогли избежать расследования. В числе упущений прокуратуры было указано также на отсутствие всеобъемлющего контроля и сбора фактов, результатом чего, в частности, стал случай, когда судья Давид Григорян в прошлом году освободил экс-президента РА Роберта Кочаряна из-под ареста.

Отмечено было также то, что до сих не проявляется продуктивное сотрудничество Полиции и СНБ по указанному делу, и отдельные сотрудники избегают дачи показаний. Адвокат указал также на факты явного саботажа среди госорганов, о чем, в частности, свидетельствует исчезновение ряда документов по делу <1 марта> из СНБ. Было замечено, что при предыдущих властях, посредством отдельных групп и при помощи вовлечения отдельных ветвей власти, была искажена реальная картина по первомартовским событиям, и для достижения этой цели фальсифицировались факты и нарушалась Конституция.

Раскритиковав нынешние власти за отсутствие содержательных и последовательных реформ в судебной системе, и окрестив судебные процессы фарсом, авторы заявления отметили, что прекращают свое физическое участие в данном бессодержательном судебном процессе.

Отметим, что второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. По данному делу также проходят бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший глава Генштаба и экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, и бывший вице-премьер и глава Совбеза Армении Армен Геворкян. 

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