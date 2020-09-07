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 Понедельник, 7 Сентября 2020 13:41
Давид Степанян

Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны

Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны

АрмИнфо.К великому сожалению, в Баку стремятся к понижению напряженности на границе лишь после получения достойного контрудара.  Подобное мнение выразила АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Татевик Айрапетян, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о заинтересованности Еревана и Баку в стабильной ситуации на границе.

"Армения в свою очередь всегда выступала с позиций осуждения применения силы и угрозы применения силы. Всегда поддерживала переговорный формат и посредническую миссию Минской группы как единственный международный мандат. И естественно, настроена на понижение напряженности и сегодня. Путь же к избеганию новых эскалаций ситуации, в целом, я вижу в проявлении посредниками Минской группы ОБСЕ нетерпимости в отношении любых угроз и ксенофобии из Азербайджана", - подчеркнула она.

Комментируя возможность возобновления переговоров, Айрапетян отметила это как необходимость. При этом, он подчеркнула, что в случае осуществления конкретных шагов в ответ на тревогу, неоднократно выражаемую армянскими сторонами конфликта сегодняшней ситуации в процессе можно было бы избежать. В этом свете, парламентарий придает большую важность фиксированию того, что предотвратить азербайджанскую агрессию можно и нужно адресным и резким откликом на угрозы и провокации Баку.

"Последняя азербайджанская агрессия не могла не оставить серьезных последствий на переговорный процесс. В этом свете, возобновление переговоров вокруг любого документа без исключения для начала требует исключения применения силы и угрозы применения силы. А также немедленного прекращения армянофобии и пропаганды ненависти. Без этого теряют всякий смысл любые переговоры вокруг любого документа. До тех пор пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, говорить о любом документе преждевременно", - подчеркнула она.

Комментируя выраженную главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном готовность встретиться с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, Айрапетян оценила данную перспективу как весьма возможную. По ее оценкам, встречи глав МИД являются частью продолжающегося процесса и исходят из общей логики понижения напряженности. В этом свете, первая встреча Мнацаканян-Байрамов, по ее оценкам, больше будет иметь познавательный характер и, возможно, поспособствует созданию необходимой переговорной атмосферы. 

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