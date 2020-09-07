Понедельник, 7 Сентября 2020 13:25

АрмИнфо.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс РА обсуждается на заседании постоянной комиссии Национально Собрания РА по государственно-правовым вопросам 7 сентября.

По словам члена комиссии, депутата НС от правящей фракции <Мой шаг> Артура Давтяна, предлагаемые законодательные изменения связаны с недавними случаями отравления контрафактным алкоголем. Согласно ныне действующей статье Уголовного кодекса предусматривается уголовное преследование за производство и продажу контрафактного алкоголя, но в УК отсутствует аналогичное положение, касающееся продуктов питания. Как отметил Артур Давтян, предлагаемая поправка предусматривает введение строгих санкций за производство контрафактных продуктов питания, что на деле должно означать повышение их качества. Согласно изменениям, производство или продажа контрафактных пищевых продуктов будет наказываться штрафом в размере от двухсот до пятисот - кратных минимальных размеров заработной платы. Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, будут наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, что в результате алкогольной интоксикации в Армении от контрафактной водки зарегистрировано 11 случаев смерти.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное производство по факту отравления жителей города Армавир. По подозрению в реализации некачественного спиртного задержан житель Армавира Ашот Овсепян 1970 года рождения. Предпринимаются мероприятия по обнаружению еще 30 литров того же алкоголя.