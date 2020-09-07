Понедельник, 7 Сентября 2020 13:18

АрмИнфо. В Армении могут резко возрасти размеры штрафов за публичные оскорбления и клевету. На заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам 7 сентября обсуждаются поправки в Гражданском кодексе.

По словам автора представленного законопроекта, вице-спикера НС Алена Симоняна, в последнее время на информационном поле страны сложилась ситуация, при которой оскорбления и клевета стали обычным явлением. Зачастую в течение нескольких минут есть возможность зарегистрировать страницу в социальной сети или даже открыть сайт, который, впрочем, не имеет юридической силы, поскольку в реальности юридическое лицо продолжает оставаться не зарегистрированным. Посредством данных социальных сетей и сайтов <перемываются кости> известных политических деятелей, депутатов, представителей исполнительной власти. Причем, речь идет об оскорблениях не только в адрес представителей власти, но и оппозиции. В этой связи, предлагается за оскорбления ввести штраф в размере до 5 млн драмов вместо до 1 млн драмов в настоящее время, а за клевету - до 10 млн драмов вместо до 2 млн драмов в настоящее время. Окончательный размер штрафа определит суд.

Однако, как считает заместитель министра юстиции РА Вае Даниелян, в данном вопросе необходимо определиться с верхним пределом шкалы.

Правительство РА, продолжил замминистра, считает возможным при оскорблениях установить верхнюю шкалу в пределах 2 млн драмов, а заклевету - 3 млн драмов. Данное предложение, как заметил Вае Даниелян, направлено на предотвращение злоупотреблений в сфере защиты свободы слова