Понедельник, 7 Сентября 2020 13:17

АрмИнфо. Рассмотрение парламентом Армении поправок в законе "О службе принудительного исполнения судебных актов" перенесено на два месяца. Решение об этом принято на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

По словам автора представленного документа, депутата Национального Собрания РА от фракции "Процветающая Армения" Армана Абовяна, законопроектом предлагается в условиях COVID-19 ввести запрет на аресты денежных счетов физических лиц Службой принудительного исполнения судебных актов. По его убеждению, данный шаг позволит вывести людей из безвыходной ситуации. Однако, с учетом того, что режим чрезвычайного положения в стране будет отменен, и его заменит механизм карантина, возникла необходимость в переносе сроков рассмотрения представленного документа. "Дальнейшее развитие событий покажет, есть ли необходимость в законопроекте или нет", - отметил депутат.

Напомним, что с 11 сентября в Армении будет отменен режим ЧП, его заменит механизм карантина, который могут вводить местные органы самоуправления, губернаторы областей и правительство страны.