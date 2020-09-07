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 Понедельник, 7 Сентября 2020 13:17
Александр Аванесов

Рассмотрение парламентом Армении поправок в законе "О службе принудительного исполнения судебных актов"  перенесено на два месяца

Рассмотрение парламентом Армении поправок в законе "О службе принудительного исполнения судебных актов"  перенесено на два месяца

АрмИнфо. Рассмотрение парламентом Армении поправок в законе "О службе принудительного исполнения судебных актов" перенесено на два месяца. Решение об этом принято на заседании парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам.

 

По словам автора представленного документа, депутата Национального Собрания РА от фракции "Процветающая  Армения" Армана Абовяна, законопроектом предлагается  в условиях  COVID-19 ввести запрет на аресты денежных счетов физических лиц Службой принудительного исполнения судебных актов.  По его убеждению, данный шаг позволит вывести людей из безвыходной ситуации. Однако, с учетом того, что режим чрезвычайного положения в стране будет отменен, и его заменит механизм карантина,  возникла необходимость в переносе сроков рассмотрения представленного документа.  "Дальнейшее развитие событий покажет, есть ли необходимость в законопроекте или нет", - отметил депутат.

Напомним, что с 11 сентября в Армении будет отменен режим ЧП, его заменит механизм карантина, который могут вводить местные органы самоуправления, губернаторы областей и правительство страны.

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