Понедельник, 7 Сентября 2020 12:09

АрмИнфо. Пассажиры, прибывающие из Армении в Украину, не будут вынуждены самоизолироваться или же сдавать ПЦР-теста на коронавирус (COVID-19). Об этом говорится в сообщении посольства Армении в Украине.

В диппредставительстве напомнили, что это обусловлено тем обстоятельством, что решением Минздрава Украины от 4 сентября Армения впервые причислена к так называемым "зеленным странами" в связи с положительной динамике в борьбе с COVID- 19.

"В тоже время сохраняется обязательное требование наличия страховки, покрывающей COVID-19", - отметили в посольстве Армении, при этом добавив, что с полным сводом запретов на посещение Украины можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.facebook.com/armembukraine/posts/594711401207085?__tn__=K-R.