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 Понедельник, 7 Сентября 2020 11:53
Александр Аванесов

Армения будет применять процедуру реадмиссии с Болгарией, странами Бенилюкса и Германией

Армения будет применять процедуру реадмиссии с Болгарией, странами Бенилюкса и Германией

АрмИнфо. Армения будет применять процедуру взаимного обмена (реадмиссии) лиц, проживающих в РА и Европейском Союзе без наличия на то соответствующего разрешения с Болгарией, странами Бенилюкса и Германией. 

Парламентская комиссия по международным связям выдала положительное заключение по представленным документам, рекомендовав включить их в повестку Национального Собрания РА на ратификацию.

По словам начальника Государственной миграционной службы Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Армена Казаряна, до сегодняшнего дня Армения ратифицировала аналогичные соглашения с Францией, Германией и Чехией. Он подчеркнул, что целью представленных документов является формирование быстрых и эффективных процедур идентификации и безопасного регулируемого возвращения лиц, которые проживают в Армении или в странах ЕС без наличия соответствующего разрешения.   Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюссселе 24 ноября 2017 года на пятом саммите программы ЕС "Восточное партнерство".  Документ вступит в силу в полном объеме только после того, как все 28 государств Евросоюза и Армения его ратифицируют.  Вместе с тем, с 1 июля 2018 года 80% положений документа  уже вступили в силу. Одним из важнейших его пунктов является определение порядка взаимного обмена лиц, незаконно находящихся на территориях сторон.

Соглашение определяет обязательства Армении и Европейского Союза по части реадмиссии, процедур реадмиссии, транзитных операций, затрат, защиты данных и ряда других вопросов. Соглашение предусматривает создание правовых оснований и определение порядка осуществления реадмиссии между армянской стороной и странами ЕС, что позволит реализовывать совместные мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с нелегальной миграцией. Документом также определяются компетентные органы обеих стран, ответственные за внедрение соглашения, пункты пересечения границы для передачи лиц, механизмы связи между компетентными органами, процедуры реадмиссии и транзита лиц, подлежащих реадмиссии, документы, необходимые для осуществления процедуры реадмиссии, способы и порядок возмещения расходов, связанных с реализацией ст. 12 Соглашения о реадмиссии. Протокол регулирует также вопросы условий эскорта лиц, подлежащих реадмиссии, сроков направления и рассмотрения запросов о реадмиссии.

Начальник службы отметил также, что в 2017-2018г.г. наиболее остро вопрос о реадмиссии проявлялся в Германии, однако сегодня центр тяжести переместился на Францию.  Правительство РА предпринимает усилия по добровольному возвращению граждан, особенно в период пандемии COVID-19. Действует программа по реинтеграции, одним из положений которой является субсидирование оплаты на аренду жилья в размере 60 тыс драмов  в течение 6 месяцев для лиц, не имеющих постоянного места проживания.  Также ведется активное сотрудничество с международными структурами по реинтеграции возвращающихся граждан в экономическую жизнь страны.

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