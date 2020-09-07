Понедельник, 7 Сентября 2020 11:52

АрмИнфо. По данным на 11:00 7 сентября, в Армении выявлено 62 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 32 пациента.

В общей сложности, в республике было подтверждено 44845 случаев коронавируса, выздоровел 40121 человек, скончались 900. За последние сутки болезнь унесла жизнь 3-х человек в возрасте 50-и, 65-и до 70-и лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания. На данный момент фактическое лечение получают 3549 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 219177 тестов на коронавирус (из них 1038 - за последние сутки).