Понедельник, 7 Сентября 2020 11:49

АрмИнфо. Некоторые участки севанского особняка экс-начальника Полиции РА Владимира Гаспаряна демонтируются. Об этом на своей странице в Facebook написал советник Водного комитета Сасун Мироян.

Мироян напомнил, что все постройки, расположенные в прибрежной зоне Севана до отметки в 1903 м над уровнем моря, будут демонтированы. По его словам, уже начаты работы по демонтажу тех участков особняка Владимира Гаспаряна, которые находятся ниже указанного уровня.

Как ранее сообщал Следственный комитет, в результате следственных и процессуальных действий выяснились ряд злоупотреблений касательно принадлежащих Гаспаряну строений близ Севана. В частности, они не были указаны в утвержденных плане и схеме застройки села Драхтик Гегаркуникской области, а государственная регистрация права на недвижимость была оформлена с нарушениями. Учитывая, что по указанному уголовному делу были приобретены данные о видимых преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 314 и статьей 315 УК РА, было возбуждено уголовное дело по фактам непринятия в установленном законом порядке мер по предотвращению и пресечению служебных подлогов и самовольного строительства зданий и строений.

Напомним, что в рамках другого уголовного дела, по котоому проходит Владимир Гаспарян, были выявлены случаи злоупотребления должностным положением, должностного подлога и хищения в особо крупных размерах из государственных средств, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 114 млн драмов. За совершение вышеуказанных преступных деяний Владимиру Гаспаряну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 (два эпизода) и части 2 статьи 308 (два эпизода) УК РА; его экс- заместителю Левону Ераносяну - пункту 1 части 3 статьи 179, части 1 статьи 314 и части 2 статьи 308 УК РА; занимавшему должность начальника Управления внутреннего аудита Вардану Туняну - по части 2 статьи 38-308, части 2 статьи 308 и пунктам 1 и 3 части 2 статьи 179 УК РА; командующему воинской части войск полиции Гургену Григоряну - по части 2 статьи 38-308 УК РА.