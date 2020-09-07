Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 7 Сентября 2020 11:44
Марианна Мкртчян

Российские и армянские летчики в рамках двустороннего ЛТУ отработали перебазирование на запасные аэродромы

Российские и армянские летчики в рамках двустороннего ЛТУ отработали перебазирование на запасные аэродромы

АрмИнфо. Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего летного тактического учения (ЛТУ) совершили условное перебазирование самолетов на запасной аэродром совместно с экипажами Су-25, Су-30СМ Минобороны Армении.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, летчики истребителей МиГ-29 на высокогорном полигоне Алагяз на высоте от 250 до 1,5 тыс. м со скоростью до 900 км/ч выполнили специальные летные задания по уничтожению наземных целей, имитирующих бронетехнику условного противника, совершили маневры по уклонению от штурмовой и истребительной авиации. После проведения воздушного боя в небе над Арменией летчики выполнили в одиночном порядке, парами, звеньями и в составе эскадрильи посадку на аэродром в г. Гюмри.

Совместное двустороннее летное тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении.

К участию в двустороннем ЛТУ привлечено около 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава двух стран и задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов МиГ-29 ЮВО, Су-25 и Су-30СМ МО Армении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Премьер Армении поздравил президента Бразилии по случаю национального праздника страныПремьер Армении поздравил президента Бразилии по случаю национального праздника страны
Трое граждан арестованы в рамках уголовного дела об алкогольном отравлении в АрмавиреТрое граждан арестованы в рамках уголовного дела об алкогольном отравлении в Армавире
Памятник Комитасу появился в канадском МонреалеПамятник Комитасу появился в канадском Монреале
Крестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляциюКрестник Грайра Товмасяна ушел на самоизоляцию
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 8 сентября
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014