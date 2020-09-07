Понедельник, 7 Сентября 2020 11:44

АрмИнфо. Летчики оперативно-тактической авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках проведения двустороннего летного тактического учения (ЛТУ) совершили условное перебазирование самолетов на запасной аэродром совместно с экипажами Су-25, Су-30СМ Минобороны Армении.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, летчики истребителей МиГ-29 на высокогорном полигоне Алагяз на высоте от 250 до 1,5 тыс. м со скоростью до 900 км/ч выполнили специальные летные задания по уничтожению наземных целей, имитирующих бронетехнику условного противника, совершили маневры по уклонению от штурмовой и истребительной авиации. После проведения воздушного боя в небе над Арменией летчики выполнили в одиночном порядке, парами, звеньями и в составе эскадрильи посадку на аэродром в г. Гюмри.

Совместное двустороннее летное тактическое учение проводится совместно с мотострелковыми подразделениями российской военной базы и Минобороны Армении.

К участию в двустороннем ЛТУ привлечено около 500 военнослужащих летного и инженерно-технического состава двух стран и задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов МиГ-29 ЮВО, Су-25 и Су-30СМ МО Армении.