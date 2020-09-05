Суббота, 5 Сентября 2020 13:36

АрмИнфо. В школах Армении будут организованы курсы в ходе которых ученикам, учителям и родителям детей будет оказана социально- психологическая поддержка из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс- служба министерства образования, науки, культуры и спорта.

Согласно источнику, данную программу финансирует Азиатский банк развития. В ходе данного проекта Фонд детского развития, стал изучать, какие психологические проблемы могут возникнуть у учеников, их родителей и учителей в ходе очного обучения. Одна из целей программы - изучить, с какими проблемами столкнулись вышеупомянутые люди, и что привело к стрессовой ситуации. Эксперты, задействованные в программе, убеждены, что проблема удаленного обучения не могла не вызвать ряд вопросов.

В рамках программы будет работать горячая линия, позвонив на которую люди смогут рассказать о проблемах, с которыми столкнулись. Кроме того, будут разработаны практические руководства: видеосюжеты и мультимедийные материалы, листовки. Исследования начнутся в начальных классах со школы, где учатся 154.000 учеников.