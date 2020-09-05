Суббота, 5 Сентября 2020 13:35

АрмИнфо. От алкогольного отравления скончалось еще трое человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

Согласно источнику, с 31 августа по 5 сентября в общей сложности было выявлено 46 случая отравления алкоголем. Было зарегистрировано 17 случаев со смертельным исходом. Вылечилось 16 человек.

На данный момент лечение получают 13 человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как удовлетворительное, 12 других пациентов находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В сообщении министерства в соцесети Facebook сообщается, что Минздрав Армении, в связи с последними случаями отравления призывает граждан воздержаться от употребления спирта неизвестного происхождения, а также приобретения алкоголя без маркировки в магазинах или спирта, купленного в аптеке.

Отметим, что ранее СК Армении сообщало, что житель задержан житель Армавира Ашот Лендрушевич Овсепян был задержан по данному делу в качестве подозреваемого. Он подозревается в сбыте продукции не соответствующей требованиям безопасности, позднее было задержано еще двое человек. В СК возбуждено уголовное дело 279 (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - Ред. ) статье УК РА.