Суббота, 5 Сентября 2020 12:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 31а на пр. Баграмяна, жилые дома 80 на улице Гулакяна, 70 на улице А.Аветисяна, 80 на улице А.Аветисяна 85, 86 на улице Гоголя, 2/1, 4 у Канакерской ГЭС, собственные дома на улице Джеймса Брайса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 62 на пр. Баграмяна, 1/4, 30 на улице Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N132, собственные дома 29, 38, 40 на улице Аргутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21/2, 21/4. 21/5, 21/6, 21/12, 21/13 на улице Грибоедова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Барбюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Овсепа Эмина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27 в 1-ом квартале Давташена, жилые дома 29, 31 на пр. Багратуняца, 19а на 1-ой улице Верин Шенгавита, собственные дома на 10-ой улице В.Шенгавита, собственные дома на улице Арташисяна, жилые дома 60а на улице Фрунзе, 53 на пр. Багратуняца, собственные дома улиц Фрунзе, Т.Саряна, Л.Хачикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 20-55 на улице Заваряна, собственные дома 8-64 на улице Толстого, жилые дома 23, 23/7, 28 на улице Ерванда Кочара, жилой дом 59 на улице Чаренца, жилые дома 29, 29/1 на улице Фузкультурникнери, 36 на улице Алека Манукяна, частично улицы Айгестана 4, 5, 6, 12, собственные дома 13, 18, 34, 36 на улице 8 Марта, жилой дом 7/1 на улице Налбандяна, жилые дома 4/3 на улице Арами, 2/5 на улице Абовяна, 35а на улице Туманяна, 9б на улице Парпеци, 11а на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20, 50/2 на улице Молдовакан, собственные дома 2-27 на улице Д.Маляна во 2-ом микрорайоне Норка; жилой дом 45 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 64 в квартале "Брюсов", 6 в квартале "Саят-Нова" в Аване; жилой дом 2/13 в 1-ом микрорайоне Авана-Аринджа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

10?00-17?00 частично село Алагяз; села Джамшлу, Гегарот, Цилкар и Лернапар;

в Армавирской области:

11?00- 13?00 села Мецамор, Маисян и Зартонк;

в Котайкской области:

11?00-16?00 частично улицы 6 и 39, школа, детский сад, клиника, детский сад и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни;

11:00-17:00 села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни;

в Гегаркуникской области:

11?00-12?00 села Хачахбюр, Лусакунк, Торфаван, Ваневан, Гегакар, станции сотовых операторов "ВЕОН Армения", "Виваселл МТС", ООО "Капавор", газозаправочные станции "Ануш-Кнар", "Гога-Седа";

в Лорийской области:

11:00-12:00 кварталы "Лагерь" и "Ванадзор" в Ванадзоре;

10:00-16:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум, Техут и Каркоп;

в Сюникской области:

09:20-10:20 жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Теряна в городе Каджаран;

10:30-15:00 частично город Дастакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-16:00 частично улицы Шаумяна, Спандаряна, Маисяна, Раффи, улица Воротнеци, улицы Туманяна, Камо в городе Сисиан;

15:00-16:00 улицы Бакунца, Тиграна Меца, Агаяна, Саят-Новы в городе Сисиан;

16:00-17:00 частично село Нжде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.