Суббота, 5 Сентября 2020 11:52

АрмИнфо.По данным на 11:00 5 сентября, в Армении выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 385 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 44.649 случай коронавируса, выздоровели 39.823 человека, скончался 895. За

последние сутки болезнь унесла жизнь 4- х человек.

За минувший день был зафиксирован также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 275.

На данный момент фактическое лечение получает 3.656 пациентов. В общей сложности, в республике был проведен 215.810 тест на коронавирус (из них 2166 - за последние сутки).