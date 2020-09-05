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 Суббота, 5 Сентября 2020 11:52
Ани Мшецян

В Армении выявлено 188 новых случаев коронавируса

В Армении выявлено 188 новых случаев коронавируса

АрмИнфо.По данным на 11:00 5 сентября, в Армении выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 385 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 44.649 случай коронавируса, выздоровели 39.823 человека, скончался 895. За

последние сутки болезнь унесла жизнь 4- х человек.

За минувший день был зафиксирован также 3 случая смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 275.

На данный момент фактическое лечение получает 3.656 пациентов. В общей сложности, в республике был проведен 215.810 тест на коронавирус (из них 2166 - за последние сутки). 

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