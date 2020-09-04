Пятница, 4 Сентября 2020 19:22

АрмИнфо. 4 сентября министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян принял новоназначенного посла Королевства Нидерландов Нико Схермерса в связи с вручением копий верительных грамот.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мнацаканян поздравил Схермерса в связи с принятием ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол своей деятельностью будет способствовать еще большему укреплению армяно-нидерландских дружественных отношений и еще большей активизации диалога на разных уровнях.

Собеседники обменялись мнениями вокруг двусторонней повестки, многоотраслевого сотрудничества, а также вопросов взаимодействия на международных площадках.