Пятница, 4 Сентября 2020 19:16

АрмИнфо. Сотрудникам Комитета государственных доходов Армении предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как ранее сообщала Сспециальная следственная служба, согласно фактическим данным, полученным по уголовному делу, В.А, занимающий в январе?феврале текущего года должность начальника отделения Баграташенского таможенного пункта-отдела Восточного таможенного управления, и Г.М., занимающий должность таможенного инспектора того же отделения, при содействии еще одного сотрудника свое должностное положение использовали вопреки интересам службы и не выполняли служебных обязанностей. В частности, 17 января водителям грузовиков, груженных 1150 тарами масла, было разрешено в условиях отсутствия таможенной декларации относительно упомянутых грузов въехать на территорию РА через Баграташенский таможенный пункт, вследствие чего владелец груза не уплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи в размере 16.034.356 драмов. Помимо этого, 25-го и 29-ое января, а также 1 марта, тем же способом, без таможенного декларирования, через указанную таможню разрешили перевозку 680 контейнеров масла на территорию РА, вследствие чего владелец груза не выплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи на общую сумму в 28.397.753 драмов.

Как сообщает Генпрокуратура, общий ущерб от преступных деяния составил 53.911.257 драмов. По фактоам импорта автомасел из Грузии на территорию РА без декларирования и соответствующих таможенных оформлений, вследствие которых в госбюджет не были выплачены налоги, пошлины и другие обязательные платежи в особо крупных размерах, В.

А., Г.М. А.Т., а также занимающемуся контрабандой товаров жителю Тавушской области Л.А., предъявлены обвинения в совокупности соответствующих статей УК РА. В отношении Г.М. и Л.А. в качестве меры пресечения избран арест. Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для установления всех действий Л.А. по организации незаконного импорта товаров, а также выяснения круга вовлеченных в него лиц, в том числе возможное участие в упомянутых случаях высокопоставленных должностных лиц КГД.