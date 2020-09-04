Arminfo.info




﻿
 Пятница, 4 Сентября 2020 19:16
Карина Манукян

Сотрудникам Комитета государственных доходов предъявлены обвинения

Сотрудникам Комитета государственных доходов предъявлены обвинения

АрмИнфо.  Сотрудникам Комитета государственных доходов Армении предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как ранее сообщала Сспециальная следственная служба, согласно фактическим данным, полученным по уголовному делу, В.А, занимающий в январе?феврале текущего года должность начальника отделения Баграташенского таможенного пункта-отдела Восточного таможенного управления, и Г.М., занимающий должность таможенного инспектора того же отделения, при содействии еще одного сотрудника свое должностное положение использовали вопреки интересам службы и не выполняли служебных обязанностей. В частности, 17 января водителям грузовиков, груженных 1150 тарами масла, было разрешено в условиях отсутствия таможенной декларации относительно упомянутых грузов въехать на территорию РА через Баграташенский таможенный пункт, вследствие чего владелец груза не уплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи в размере 16.034.356 драмов. Помимо этого, 25-го и 29-ое января, а также 1 марта, тем же способом, без таможенного декларирования, через указанную таможню разрешили перевозку 680 контейнеров масла на территорию РА, вследствие чего владелец груза не выплатил в госбюджет РА налоги, пошлины и другие обязательные платежи на общую сумму в 28.397.753 драмов.

Как сообщает Генпрокуратура, общий ущерб от преступных деяния составил 53.911.257 драмов. По фактоам импорта автомасел из Грузии на территорию РА без декларирования и соответствующих таможенных оформлений, вследствие которых в госбюджет не были выплачены налоги, пошлины и другие обязательные платежи в особо крупных размерах, В.

А., Г.М. А.Т., а также занимающемуся контрабандой товаров жителю Тавушской области Л.А., предъявлены обвинения в совокупности соответствующих статей УК РА. В отношении Г.М. и Л.А. в качестве меры пресечения избран арест.  Предпринимаются необходимые следственные и другие процессуальные действия для установления всех действий Л.А. по организации незаконного импорта товаров, а также выяснения круга вовлеченных в него лиц, в том числе возможное участие в упомянутых случаях высокопоставленных должностных лиц КГД. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Тоноян: Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным потенциаломТоноян: Военно-политическая обстановка на Южном Кавказе характеризуется высоким конфликтным потенциалом
Парламент утвердил законопроект по применению механизма карантина вместо режима ЧППарламент утвердил законопроект по применению механизма карантина вместо режима ЧП
Мнацаканян принял новоназначенного посла Королевства НидерландовМнацаканян принял новоназначенного посла Королевства Нидерландов
В Армении начнут проводить переподготовку водителей категорий С, D, CE, DE, C1E и D1EВ Армении начнут проводить переподготовку водителей категорий С, D, CE, DE, C1E и D1E
Сотрудникам Комитета государственных доходов предъявлены обвиненияСотрудникам Комитета государственных доходов предъявлены обвинения
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
Поиск по дням

2013 , 2014