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 Пятница, 4 Сентября 2020 17:34
Карина Манукян

Ущерб от незаконного предоставления оросительной воды превысил 52 млн.  драмов

Ущерб от незаконного предоставления оросительной воды превысил 52 млн.  драмов

АрмИнфо. В управлении по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА были изучены полученные от Водного комитета документы касательно заявок и других аспектов пользования самотечной системой полива в Вайке за 2019 год.

Как сообщает Генпрокуратура, выяснилось, что в оросительный сезон полив земель Вайкского региона, с целью обеспечения экологического стока реки Арпа, в течение всего года осуществляются попуски воды из Кечутского водохранилища на основании заявок, представленных компанией водопользователей "Ехегнадзор". Процесс осуществляется посредством самотечной системы полива Вайка, переданной указанной компании, согласно правительственному решению, на правах безвозмездного пользования.

Согласно исследованию, проведенному Водным комитетом, орошаемые земельные участки в указанном регионе составляют 411.5 га. По данным на 2019 г., в среднем абонентам было поставлено 10449 куб. метров воды из расчета на 1 га, что в 3,3 раза, или на 7279 куб. метров воды, превысило объем воды, предоставляемой абонентам исходя из заявок. В итоге водные потери составили 4.739.000 куб. метров, или

52.129.000 драмов в денежном выражении. Расследование свидетельствует о том, что была предположительно осуществлена незаконная, то есть без контракта, подача воды.  Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 214 УК РА (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций). Следствие поручено Следственному комитету Армении.

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