Пятница, 4 Сентября 2020 17:31

АрмИнфо. Глава армянского оборонного ведомства Давид Тоноян принял участие в совместном заседании глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое прошло в подмосковном парке "Патриот" в Кубинке под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, глава российского военного ведомства, открывая мероприятие отметил, что сегодняшнее заседание - это первая встреча такого уровня в истории международных контактов между странами.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств.

Министр обороны России также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

<В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне>, - отметил Сергей Шойгу.

В ходе заседания министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ также

договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

<Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в

конце сентября на стратегическом командно-штабном учении

<Кавказ-2020>, - сказал глава российского военного ведомства подчеркнув, что министры приняли на заседании совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом.

Кроме того, на заседании главы военных ведомств ШОС, СНГ и ОДКБ обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств, а также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавирусной инфекции.

Сергей Шойгу также отметил, что министры приняли коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности.

<Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными>, -заключил министр обороны России.