Пятница, 4 Сентября 2020 17:12

АрмИнфо. 3 сентября 2020 года состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой.

В начале разговора туркменский лидер подчеркнул, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Италию в ноябре 2019 года, где, в ходе состоявшейся в Риме встречи на высшем уровне, были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов также поблагодарил Президента Серджио Маттареллу за неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана. Мы высоко ценим тот факт, что Италия, активно участвуя в продвижении предложений Туркменистана, выступила соавтором целого ряда инициированных нами резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в области энергетической безопасности, устойчивого транспорта, экологии, – сказал глава государства. – В свою очередь, наша страна поддерживает конструктивные инициативы Итальянской Республики, а также её кандидатуру при выборах в различные международные структуры.

В продолжение беседы Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Серджио Маттарелла конкретизировали ключевые векторы сотрудничества, обозначив в их числе торгово-экономическую сферу. В данной связи отмечалось, что Италия является самым крупным экономическим партнёром Туркменистана среди европейских государств.

Так, в минувшем году, она заняла 3-е место во внешней торговле нашей страны, при этом двусторонний товарооборот составил более полутора миллиардов американских долларов. Примечательно также, что сегодня Италия удерживает вторую позицию в списке партнёров по экспорту туркменской продукции.

Важным направлением торгово-экономического партнёрства, безусловно, являются контакты между деловыми структурами. В данном аспекте с удовлетворением констатировалось, что результатом состоявшегося в Милане в ноябре прошлого года туркмено-итальянского бизнес-форума стало подписание 20 двусторонних документов.

В контексте дальнейшего развития сотрудничества в данном направлении был сделан акцент на такой стратегически значимой сфере, как нефтегазовый сектор. Солидный потенциал для сотрудничества имеется в нефте- и газоперерабатывающей отраслях, где речь, прежде всего, идёт о строительстве заводов по производству продукции, основным сырьевым компонентом которой служит природный газ.

В ходе телефонного разговора Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Серджио Маттарелла отдельно остановились на теме гуманитарного сотрудничества. Как подчёркивалось, Италия и Туркменистан обладают богатым историко-культурным наследием, что обуславливает хорошие предпосылки для углубления плодотворного диалога, в активе которого – регулярное проведение различных мероприятий, а также многолетняя работа итальянских специалистов на ряде архитектурных памятников нашей страны.

Касаясь вопросов сотрудничества по линии образования, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в нашей стране уделяется большое внимание изучению итальянского языка, который сегодня в двух высших учебных заведениях уже преподаётся на системной основе. Вместе с тем, была выражена готовность к расширению эффективного взаимодействия в социальной сфере, в частности, в здравоохранении и фармации.

В целях дальнейшего укрепления межгосударственных отношений, продвижения плодотворного сотрудничества на политическом, экономическом и гуманитарном направлениях, глава Туркменистана озвучил конкретные предложения, в том числе по активизации диалога между внешнеполитическими ведомствами посредством регулярных межмидовских консультаций, и в этой связи – по подготовке двусторонней дорожной карты или плана действий.

Для усиления торгово-экономического партнёрства Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать туркмено-итальянский Деловой совет или соответствующую Рабочую группу, а также ежегодно проводить Дни экономики Италии в Туркменистане и открыть торговое представительство нашей страны в Милане.

Исходя из позитивного опыта взаимодействия в гуманитарной сфере, Президент отметил целесообразность учреждения Культурного Диалога «Туркменистан-Италия», который мог бы выступить в качестве постоянно действующей платформы для реализации совместных проектов в области образования, науки и культуры.

Глава Туркменского государства также пригласил своего итальянского коллегу посетить с официальным визитом Туркменистан в любое удобное для него время. Это предложение было с благодарностью принято.

В завершение Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Серджио Маттарелла выразили удовлетворение состоявшейся беседой, вылившейся в предметный разговор о состоянии и развитии межгосударственного диалога, и обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга и народов обеих стран.