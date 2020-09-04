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 Пятница, 4 Сентября 2020 16:36
Карина Манукян

Ален Симонян: Наша цель - хотя бы с Россией открыть авиасообщение

Ален Симонян: Наша цель - хотя бы с Россией открыть авиасообщение

АрмИнфо. Наша цель - хотя бы с Россией открыть авиасообщение. Об этом заявил 4 сентября вице-спикер НС РА Ален Симонян, выйдя на встречу с протестующими у стен парламента гражданами, желающими вернуться в Россию.

Симонянт сообщил, что по вопросу открытия границ армянская сторона в ежедневном режиме ведет переговоры. Как было отмечено, это положительно сказалось бы и на экономике республики, обеспечив финасовые потоки. Симонян в частности обратил внимание на то, что из-за закрытия в связи с COVID-19 границ местные гостиницы простаивают пустыми. <Решение этого вопроса не только в наших руках>,

- подчеркнул он, добавив, что ни одна страна не имеет рычагов воздействия на Россию в вопросе открытия границ. Симонян призвал протестующих набраться терпением, и дождаться улучшения эпидемиологической ситуации в стране.  Вице-спикер также признался, что есть опасения касательно роста показателей заболеваемости коронавирусом в связи с открытием с 15 сентября школ. <Наша цель - хотя бы с Россией открыть авиасообщение>, - заявил он.

Добавим, что акция протеста стартовала сегодня с раннего утра. Некоторые протестующие отмечают, что в России у них остались семьи, с которыми они уже несколько месяцев не могут воссоединиться из-за закрытых границ.  Кроме того, были озвучены сложности по поиску в Армении работы. В качестве альтернативы чартерным рейсам протестующие предлагают предоставить им возможность отправиться в Россию наземным путем. По их словам, свои протестные акции они проводят с 12 августа, однако до сих пор не получили четкого ответа. 

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