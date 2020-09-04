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 Пятница, 4 Сентября 2020 16:27
Ани Мшецян

Лилит Макунц обвинила ППА в том, что они находятся под влиянием иных политических сил, ответ ППА не заставил себя долго ждать

Лилит Макунц обвинила ППА в том, что они находятся под влиянием иных политических сил, ответ ППА не заставил себя долго ждать

АрмИнфо.  Мне кажется, что как в 2015 году, так и сегодня, фракция <Процветающая Армения> руководствуется не своей политической повесткой, а находится под влиянием других политических сил. Об этом 4 сентября в беседе с журналистами заявила глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц. <Результат нахождения ППА под влиянием других политических сил вполне предсказуем>, - подчеркнула глава фракции <Мой шаг>.

Депутат также заметила, что подразумевает различные политические силы, однако, вносить уточнения не стала. <Мне кажется, что совершенно очевидно, о ком идет речь. В прессе зачастую печатается информация о том, под чьим влиянием в 2015 году находилась ППА. Сейчас ничего не изменилось>,- подчеркнула депутат.

Данное заявление главы фракции <Мой шаг> не осталось без ответа. Депутат от фракции <Процветающая Армения>, пресс-секретарь главы ППА Гагика Царукяна Ивета Тоноян в соцсети Facebook попросила не вешать ярлык <Моего шага> на ППА.

<Лилит Макунц затруднилась ответить под влиянием каких политических сил в 2015 году находилась ППА, так как это ложь. Правительство использует весь свой инструментарий, чтобы поливать Гагика Царукяна грязью, но так как все средства исчерпаны, то в ход пошел жанр фантастики.

Очень жаль, что вместо решения важных проблем, стоящих перед страной все представители власти сочиняют сказки о Гагике Царукяне и нашей фракции. Хотя бы сейчас, когда весь мир намерен бороться с возможной второй волной коронавируса, верните из отпуска своего министра здравоохранения и займитесь делом>,- заключила Тоноян.

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