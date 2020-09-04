Пятница, 4 Сентября 2020 16:21

АрмИнфо. Армения впервые принимает участие в чемпионате мира по ресторанному спорту. Об этом в беседе с АрмИнфо сообщил заместитель председателя армянской федерации по ресторанному спорту, глава ОО по развитию и сохранению традиций армянской кулинарии Седрак Мамулян.

Решением федерации, Армению на чемпионате будет представлять молодой и талантливый повар Овик Мкртчян. С учетом ситуации с коронавирусом, кулинарная часть соревнования прошла в режиме онлайн. Армянский участник представил блюда в стиле фьюжн, смешав традиционные элементы национальной кухни с современными подходами. К примеру, в салат из помидоров и огурцов были добавлены авокадо, киноа и икра, а блюда из курятины, приправленное в традициях армянского шашлыка, было подано с гарниром из брокколи и цветной капусты. Особого внимания заслуживает и блюдо из телятины с соусом оссобуко, представляющим традиции Ломбардии. По мнению Мамуляна, Армения вполне может занять призовые места с учетом оригинальности идей и оформления блюд.

Чемпионат мира по ресторанному спорту проходит третий год подряд, и в 2020-ом его планировалось провести в Болгарии. Из-за ситуации с COVID-19 он был перенесен в Санкт-Петербург, в формате онлайн. Коронавирус внес свои коррективы и в состав соревнующихся команд: обычно в них входят по одному повару, официанту и сомелье, в этом же году команду представляет только повар. Имена победителей будут оглашены 11 сентября.

Всемирная федерация ресторанного спорта была основана в 2018 году Алексом Рабиновичем. В числе ее целей - управление, развитие и стимулирование ресторанного спорта во всем мире; cодействие развитию дружественных отношений между национальными ассоциациями государств­членов всемирной федерации. Армянская федерация ресторанного спорта была создана в прошлом году.