Пятница, 4 Сентября 2020 14:46

АрмИнфо. Введение режима карантина вместо ЧП также предполагает наличие штрафов за его несоблюдение. Об этом с трибуны парламента заявил замминистра юстиции Рафик Григорян в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в закон <Об обеспечении санитарно- эпидемиологической безопасности населения Республики Армения> и в смежные законы, который позволит правительству вместо режима ЧП ввести в стране режим карантина.

В связи с введением карантина, как отметил замминистра, институт коменданта по ЧП будет ликвидирован, однако штрафы для тех, кто будет этот режим нарушать должны существовать, и их следует вновь принять. Новых штрафов или изменений размера уже введенных при ЧП штрафов при карантине не будет. Их лучше оставить прежними.

<Так, согласно законопроекту, в случае нарушения режима изоляции или самоизоляции, а также при неиспользовании средств защиты в режиме карантина и заражения по неосторожности человека предусматривается штраф в размере от 300.000 до 500.000 драмов. Также подобное нарушение может быть наказано штрафом в виде ареста сроком до одного месяца. Также лицо будет лишено права занимать определенные должности, и права заниматься определенным видом деятельности сроком до двух лет.

Если здоровью человека был нанесен серьезный вред, или же было заражено сразу несколько человек из-за несоблюдения правил карантина, то штраф может составить от 500.000 драмов до 700.000, или же может быть применен арест на срок от одного до трех месяцев. Если, из-за несоблюдения правил зараженный человек скончался, нарушителю будет грозить арест от 2 до 4 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности до 3 лет>,- подчеркнул Григорян.

Замминистра специально отметил, что в случае введения карантина, население сможет воспользоваться правом на протестные акции, но проводить их можно исключительно в масках.

В свою очередь в беседе с журналистами глава фракции <Мой шаг> Лилит Макунц заявила, что после окончания режима чрезвычайного положения требование касательно ношения маски останется в силе. Депутат отметила, что сейчас в Армении наблюдается спад заражений коронавирусом, но если отказаться от данного ограничения, то ситуация вновь может выйти из-под контроля.

<Так как в нашей стране показатели пока еще не стали настолько низкими, чтобы снять все ограничения, нам необходимы законы, которые дадут возможность контролировать ситуацию. В частности, требование касательно ношения масок останется обязательным>,- подчеркнула Макунц.