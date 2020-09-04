Пятница, 4 Сентября 2020 14:20

АрмИнфо.XXI Международный музыкальный фестиваль <Ереванские перспективы> откроется масштабным концертом в Тавуше.

Как сообщил замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Ара Хзмалян на пресс-конференции 4 сентября, место проведения мероприятия выбрано в связи с июльскими победными боями в Тавуше. Открытие <Ереванских перспектив> состоится 7 сентября в городе Берд с участием Национального филармонического оркестра Армении и всемирно известного виолончелиста Нарека Ахназаряна. По словам замминистра, концерт является поистине историческим событием с учетом того, что филармонический оркестр выступит в приграничной общине впервые. Хзмалян указал на то, что ранее в Тавуше, после боевых действий, с большим успехом прошли выступления ряда творческих коллективов. Как было отмечено, подобные меры по децентрализации культуры будут продолжены и в будущем, и охватят отдаленные общины республики.

Хзмалян также проинформировал, что сегодня во дворе здания Национального Собрания РА пройдет еще один концерт в рамках <Ереванских перспектив>, вся прибыль от корого будет направлена на восстановление культурных учреждений Бейрута.

Со своей стороны менеджер фестиваля Сона Арутюнян сообщила, что в этом году <Ереванские перспективы> планируют отметить свой 20-летний юбилей. По ее словам, уже были проведены переговоры с всемирно известным скрипачом и дирижером Гидоном Кремером и лауреатом 11-и премий <Грэмми> - струнным квартетом <Эмерсон>. <Мы не хотим думать о переносе этих конецертов. Надеемся, что они состоятся в ноябре-декабре>, - сказала она.

Добавим, что Международный музыкальный фестиваль <Ереванские перспективы> был основан в 2000 году. В 2007 г. он стал стал членом Ассоциации европейских фестивалей, а с 2014-го входит в число десяти лучших фестивалей Европы.