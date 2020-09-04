Пятница, 4 Сентября 2020 13:21

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении в первом чтении приняло пакет законопроектов в закон <Об обеспечении санитарно- эпидемиологической безопасности населения Республики Армения>. НС РА, тем самым, приняло пакет, направленный на применение механизма карантина вместо режима ЧП, срок которого истекает 11 сентября. Об этом с места событий сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

<За> принятие данного законопроекта проголосовало 80 депутатов, <против> 28.

Отметим, что согласно данному законопроекту, в случае распространения в стране инфекционных заболеваний, или же в случае экстренной ситуации в Армении, по предложению Минздрава, со стороны губернатора или мэра столицы может быть введен режим карантина.