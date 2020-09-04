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 Пятница, 4 Сентября 2020 13:18
Ани Мшецян

Депутаты от оппозиции выступают против законопроекта о введении карантина

Депутаты от оппозиции выступают против законопроекта о введении карантина

АрмИнфо. <Хотели как лучше, а получилось как всегда, вот что я могу сказать о вашем законопроекте>, - заявила с трибуны парламента депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян. 

<Многие армянские студенты поступили в ВУЗ-ы в Европе, и если по всей территории страны будет введен карантин, то это будет плохим сигналом для наших европейских коллег. С принятием режима карантина у нас возникнут серьезнейшие проблемы с открытием границ. Этот закон противоречит ряду статей Конституции Армении и правам человека>, - подчеркнула депутат.

Зограбян отметила, что люди не могут выехать из страны и это огромная проблема.  <Люди поступили в ВУЗ-ы, но не могут выехать на учебу, перед зданием парламента протестуют наши соотечественники, которые проживают в России, они также лишены возможности выехать к себе домой. Нужно решить вопрос, связанный с работой данных граждан, в противном случае они будут находиться здесь в качестве заложников. Для фракции <Процветающая Армения> неприемлем данный законопроект>, - заключила депутат.

В свою очередь депутат от фракции <Просвещенная Армения> Аркадий Хачатрян заявил, что, безусловно, режим ЧП ограничивает права граждан, но Национальное Собрание страны обладает возможностью отменить ряд ограничений, касающиеся конституционных прав наших соотечественников.

<В данном случае я имею ввиду такие права как экономическая деятельность, возможность проведения собраний, право на свободное передвижение и др. Если же мы введем карантин, то парламент не будет обладать полномочиями об отмене каких-либо ограничений. Речь идет о парламентском мониторинге, а также контроле за исполнением законов. Если мы будем лишены полномочий отменять те или иные ограничения, это будет являться серьезной проблемой>, - заключил депутат.

Отметим, что парламент Армении обсуждает возможность замены режима чрезвычайного положения на карантин.  

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