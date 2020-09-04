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 Пятница, 4 Сентября 2020 13:13
Ани Мшецян

Национальное Собрание Армении обсуждает возможность заменить чрезвычайный режим на карантинный

Национальное Собрание Армении обсуждает возможность заменить чрезвычайный режим на карантинный

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении обсуждает возможность заменить режим чрезвычайного положения на карантин. Об этом с места событий сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Как заявил с трибуны парламента замминистра юстиции Рафик Григорян в случае распространения инфекционных заболеваний и возникновения экстренной ситуации, по предложению Минздрава, со стороны губернаторов областей или мэра столицы, в административно-территориальном управлении может быть введен режим карантина.

<Как вы понимаете, в случае возникновения и быстрого распространения инфекционных заболеваний, а также экстренной ситуации в стране может быть введен карантин.  Следовательно, если данный законодательный пакет будет принят, режим ЧП в стране продлеваться не будет>,- подчеркнул Григорян.

Замминистра также подчеркнул, что карантин может быть установлен на срок до полугода. <Но, в том случае, если карантин был объявлен в какой-то области губернатором, а затем уже правительством по всей стране, то в данном случае карантин может быть продлен до 12-ти месяцев. Также карантин может быть объявлен на приграничных КПП. Он может быть введен сразу в нескольких областях. В случае объявления в стране карантина может быть применен особый режим въезда и выезда, а также запрет на пересечение границы. Может также быть ограничена свобода передвижения граждан и транспортных средств, будет применяться режим изоляции и самоизоляции>,- подчеркнул Григорян.

По его словам, в случае необходимости могут быть применены жесткие меры. <То есть, может быть введено ограничение на проведение массовых акций, мероприятий, работу образовательных учреждений, органов местного управления. Также возможно определенное ограничение товарооборота>,- заметил замминистра.

Также Григорян сообщил, что в данном случае принятые парламентом законопроекты "О правовом режиме чрезвычайного положения" и "Об электронных коммуникациях" применяться не будут. <Дело в том, что эти законопроекты связаны с ограничением некоторых прав человека. С учетом всего этого правительство приняло решение не применять данные законы. После окончания режима ЧП в стране будет введен карантин, так как противоэпидемиологическая борьба в Армении еще не завершилась>,- заключил он

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