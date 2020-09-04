Пятница, 4 Сентября 2020 13:13

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении обсуждает возможность заменить режим чрезвычайного положения на карантин. Об этом с места событий сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

Как заявил с трибуны парламента замминистра юстиции Рафик Григорян в случае распространения инфекционных заболеваний и возникновения экстренной ситуации, по предложению Минздрава, со стороны губернаторов областей или мэра столицы, в административно-территориальном управлении может быть введен режим карантина.

<Как вы понимаете, в случае возникновения и быстрого распространения инфекционных заболеваний, а также экстренной ситуации в стране может быть введен карантин. Следовательно, если данный законодательный пакет будет принят, режим ЧП в стране продлеваться не будет>,- подчеркнул Григорян.

Замминистра также подчеркнул, что карантин может быть установлен на срок до полугода. <Но, в том случае, если карантин был объявлен в какой-то области губернатором, а затем уже правительством по всей стране, то в данном случае карантин может быть продлен до 12-ти месяцев. Также карантин может быть объявлен на приграничных КПП. Он может быть введен сразу в нескольких областях. В случае объявления в стране карантина может быть применен особый режим въезда и выезда, а также запрет на пересечение границы. Может также быть ограничена свобода передвижения граждан и транспортных средств, будет применяться режим изоляции и самоизоляции>,- подчеркнул Григорян.

По его словам, в случае необходимости могут быть применены жесткие меры. <То есть, может быть введено ограничение на проведение массовых акций, мероприятий, работу образовательных учреждений, органов местного управления. Также возможно определенное ограничение товарооборота>,- заметил замминистра.

Также Григорян сообщил, что в данном случае принятые парламентом законопроекты "О правовом режиме чрезвычайного положения" и "Об электронных коммуникациях" применяться не будут. <Дело в том, что эти законопроекты связаны с ограничением некоторых прав человека. С учетом всего этого правительство приняло решение не применять данные законы. После окончания режима ЧП в стране будет введен карантин, так как противоэпидемиологическая борьба в Армении еще не завершилась>,- заключил он