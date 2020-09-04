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 Пятница, 4 Сентября 2020 12:01
Александр Аванесов

Предотвращена попытка кражи из Гюмрийского локомотивного депо

Предотвращена попытка кражи из Гюмрийского локомотивного депо

АрмИнфо.В ночь с 3-го на 4-ое сентября предотвращена попытка кражи силового кабеля с находящегося в Гюмрийском локомотивном депо компании <Южно-Кавказская железная дорога> электровоза.  Совместными усилиями Полиции и Службы безопасности компании подозреваемый, который является слесарем Гюмрийского депо, задержан. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно источнику, ближе к полуночи сотрудники СБ компании обнаружили подозрительную активность в депо, после чего сообщили об этом в Полицию, и с оперативно прибывшими на место полицейскими оцепили территорию. Злоумышленник обрезал силовой кабель высокого напряжения длиною в 22 метра с электровоза N1356 и готовил его выносу с территории депо. В результате инцидента компании нанесен существенный материальный ущерб. ЗАО <ЮКЖД> высоко оценивает оперативность реагирования Полиции и эффективное взаимодействие со Службой безопасности компании.  ЗАО "Южно- Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские же лезные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дор огами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное упр авление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному догов ору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. 

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