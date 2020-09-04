Пятница, 4 Сентября 2020 11:57

АрмИнфо.По данным на 11:00 4 сентября, в Армении выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 402 пациента.

В общей сложности, в республике был подтвержден 44461 случай коронавируса, выздоровели 39257 человек, скончался 891. За последние сутки болезнь унесла жизнь 4-х человек в возрасте от 64-х до 83-х лет; у всех них были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 272.

На данный момент фактическое лечение получает 4041 пациент. В общей сложности, в республике был проведен 213644 тест на коронавирус (из них 2363 - за последние сутки).