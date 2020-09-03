Arminfo.info




﻿
 Четверг, 3 Сентября 2020 21:38
Алина Оганесян

Эдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нет

Эдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нет

АрмИнфо. Осторожность со стороны правительства Армении в вопросе принятия решения по Амлсарскому проекту обусловлена отсутствием правового поля горнодобывающей сферы.

Об этом в ходе разговора с журналистами 3 сентября заявил руководитель Аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян. <Потому что каждое решение может иметь правовые последствия, не только для политической команды, но и для международного рейтинга Армении>, - сказал он.

При этом Агаджанян сообщил, что данный вопрос также находится в центре внимания властей, и правительство на данный момент находится на этапе принятия решения по Амулсару, проводятся совещания и т.д.

<Уверяю вас, правительство осуществляет конкретные шаги, в том числе с точки зрения урегулирования правового поля. Вы знаете, что Офис по координации инспекционных органов представил в Национальное Собрание РА пакет законов, которые предоставят последним основания для осуществления конкретных действий, исходя из конкретных ситуаций, возможности которых по нынешнему действующему законодательству они не имеют>, - сообщил он.

Кроме того, глава аппарата правительства отметил, что в ближайшее время во главе с новым министром, госведомство окружающей среды скоро намерено осуществить конкретные действия по Амулсарскому проекту.

Напомним, что экологические активисты выступают против освоения месторождения, считая, что оно может нанести непоправимый урон флоре

и фауне всего региона. Уже длительное время они блокируют все подходы к Амулсару, не давая возможности развернуть фронт работ.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота.  Добавим, что Lydian Armenia, которая осваивает  рудник, является дочерней компанией британского оффшора Lydian International.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нетЭдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нет
Российская команда, победившая в конкурсе <Воин мира>, возложила цветы к мемориалу в <Цицернакаберде> и к монументу  <Мать  Армения>Российская команда, победившая в конкурсе <Воин мира>, возложила цветы к мемориалу в <Цицернакаберде> и к монументу  <Мать  Армения>
В Ереване была совершена попытка убийства 4 гражданВ Ереване была совершена попытка убийства 4 граждан
В Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имуществаВ Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имущества
В ПА ОБСЕ коснулись последней эскалации в зоне карабахского конфликтаВ ПА ОБСЕ коснулись последней эскалации в зоне карабахского конфликта
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014