Четверг, 3 Сентября 2020 21:38

АрмИнфо. Осторожность со стороны правительства Армении в вопросе принятия решения по Амлсарскому проекту обусловлена отсутствием правового поля горнодобывающей сферы.

Об этом в ходе разговора с журналистами 3 сентября заявил руководитель Аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян. <Потому что каждое решение может иметь правовые последствия, не только для политической команды, но и для международного рейтинга Армении>, - сказал он.

При этом Агаджанян сообщил, что данный вопрос также находится в центре внимания властей, и правительство на данный момент находится на этапе принятия решения по Амулсару, проводятся совещания и т.д.

<Уверяю вас, правительство осуществляет конкретные шаги, в том числе с точки зрения урегулирования правового поля. Вы знаете, что Офис по координации инспекционных органов представил в Национальное Собрание РА пакет законов, которые предоставят последним основания для осуществления конкретных действий, исходя из конкретных ситуаций, возможности которых по нынешнему действующему законодательству они не имеют>, - сообщил он.

Кроме того, глава аппарата правительства отметил, что в ближайшее время во главе с новым министром, госведомство окружающей среды скоро намерено осуществить конкретные действия по Амулсарскому проекту.

Напомним, что экологические активисты выступают против освоения месторождения, считая, что оно может нанести непоправимый урон флоре

и фауне всего региона. Уже длительное время они блокируют все подходы к Амулсару, не давая возможности развернуть фронт работ.

Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении. Согласно информации компании, месторождение содержит около 73733 кг золота со средним содержанием 0,78 г на тонну, а также

294.367 тонн серебра со средним содержанием 9.29 г на тонну. Oно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан. Экологи и рядовые граждане обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению минеральных подземных вод Джермука и озера Севан. Помимо водного бассейна, обеспокоенность общественности вызывает и возможное наличие на месторождении запасов урана. Общая стоимость Амулсарского проекта составляет $370 млн. Срок эксплуатации месторождения составляет 10 лет и 4 месяца, при этом в ежегодном разрезе планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота. Добавим, что Lydian Armenia, которая осваивает рудник, является дочерней компанией британского оффшора Lydian International.