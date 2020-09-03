Четверг, 3 Сентября 2020 21:34

АрмИнфо.Сборная команда победительница Вооруженных сил Российской Федерации в конкурсе <Воин мира> Армейских международных игр - 2020 приняла участие в возложении венков и цветов на мемориальном комплексе Геноцида армян <Цицернакаберд> и к монументу <Мать Армения> в городе Ереван. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе ЮВО.

Напомним, что накануне в Дилижане состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса "Воин мира" в рамках армейских международных игр АрМИ-2020.

По итогам всех состязаний Конкурса победителями стали военнослужащие команды из России прапорщик Сергей Смирнов, лейтенант Герман Давыдов и старший лейтенант Михаил Иванов.

Абсолютным лидером среди женщин стала военнослужащая из Минобороны Армении старший лейтенант Армине Григорян, серебряную медаль в шаге от лидера завоевала лейтенант Александра Ахтулова из Вооруженных Сил Российской Федерации, а представительница из Греции сержант контрактной службы Гестиманис Кутузоглу заняла третье место. Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов и министр обороны Армении Давид Тоноян наградили победителей всех состязаний "Атлет", "Эрудит", "Профессионал", "Снайпер", "Кавалер" ("Сударыня") международного конкурса "Воин мира" медалями, дипломами, ценными призами и памятными подарками. Команда победительница из России награждена памятным кубком АрМИ-2020. В конкурсе профессионального мастерства военнослужащих "Воин мира" принимали участие команды из республик Армения, Беларусь, Греция и Россия. Каждая команда была представлена 4-мя военнослужащими, в том числе - одна женщина. Конкурс проходил с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Программа Конкурса была рассчитана на 10 дней и включала в себя военно-спортивное состязание "Атлет", конкурсы по предметам боевой подготовки "Профессионал" и "Снайпер", интеллектуальный тур "Эрудит" и конкурс талантов "Кавалер" ("Сударыня"). Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий "Воин мира" проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств- участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.