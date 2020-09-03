Четверг, 3 Сентября 2020 20:39

АрмИнфо. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту попытки убийства 4 граждан на улице Алабяна в Ереване. Как сообщает пресс-служба Следкома, в 14:40 в отделение Полиции на проспекте Маштоца поступило сообщение о том, что на улице Алабяна в Ереване прозвучали выстрелы, в результате чего 4 человека с огнестрельными ранениями были доставлены в медицинские центры <Армения> и <Наири>.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая провела осмотр местности, обнаружила следы крови и стрелянные гильзы.

Согласно источнику, назначены экспертизы и ведется следствие.