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 Четверг, 3 Сентября 2020 20:30
Карина Манукян

В Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имущества

В Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имущества

АрмИнфо.  В Генеральной прокуратуре РА осуществляется процесс кадрового пополнения структурного подразделения, осуществляющего функции, предусмотренные законом <О взыскании имущества незаконного происхождения>.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно сегодняшним приказам Генерального прокурора Армении Артура Давтяна на должность начальника управления по делам о взыскании незаконного имущества Генпрокуратуры Армении назначен Сиро Амирханян, на должность заместителя начальника Управления - Тигран Енокян, на должности старших прокуроров - Ани Саркисян и Геворк Кочарян, а на должность прокурора управления - Тигран Давтян. Ранее приказом Генерального прокурора Армении от 1 сентября Србуи Галян была назначена на должность его заместителя, координирующего сферу функций по взысканию незаконного имущества.

Статья 4-33 закона <О взыскании имущества незаконного происхождения>, которыми устанавливаются соответствующие основные правовые процессы и функции, вступает в силу со дня назначения не менее трех прокуроров первого состава ответственного подразделения Генеральной прокуратуры РА. Учитывая, что уже назначены пять прокуроров ответственного управления, подразделение считается созданным, и вышеупомянутый закон, по сути, полностью вступает в силу.

В связи с этим Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 3 сентября провел рабочее совещание с участием его заместителя, координирующего сферу функций по взысканию незаконного имущества, и новоназначенных прокуроров новосозданного управления. По его словам, созданное подразделение будет осуществлять функции, предполагающие работу характера и объемов, не имеющих прецедента в Республики Армения, что требует большей ответственности, высокого профессионализма, добросовестности, преданности взятой миссии и твердой, командной деятельности.

Артур Давтян добавил, что общественные требования от нового подразделения, созданного для реализации этих функций, а также прокуратуры в целом, велики, и все ресурсы должны быть инвестированы в установленном законом порядке, в условиях наличия исключительно необходимых оснований для возвращения государству имущества незаконного происхождения. Тем самым это будет содействовать восстановлению социальной справедливости и обеспечению продуктивности осуществляемой антикоррупционной борьбы. Было отмечено, что от данного управления, а также от всех представляющих его прокуроров, требуется абсолютная беспристрастность, принципиальность и решимость руководствоваться исключительно буквой закона.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся установления четких критериев расследований по взысканию незаконного имущества, систематизированного и схематированного предоставления управлению из других подразделений прокуратуры информации об уголовных делах и материалах, содержащих установленные законом основания для начала изучения вопроса конфискации незаконного имущества.

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