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 Четверг, 3 Сентября 2020 17:58
Ани Мшецян

Серж Саргсян не принял участия в заседании суда из-за болезни

Серж Саргсян не принял участия в заседании суда из-за болезни

АрмИнфо. Третий президент Армении Серж Саргсян не принимает участия в заседании суда. Как сообщил адвокат Саргсяна Амрам Макинян у последнего ОРВИ.

Адвокат подчеркнул, что вчера состояние его подзащитного ухудшилось. Также Макинян представил суду справку от врача относительно состояния здоровья Саргсяна. Макинян подчеркнул, что третьему президенту Армении предписано домашнее лечение.

Судья Ваге Мисакян отложил заседание, но до того решил выслушать прокурора. В свою очередь прокурор Арсен Мартиросян засомневался, действительно ли третий президент Армении не мог присутствовать на судебном заседании. Он выразил свое недовольство тем, что Саргсян отсутствует на судебном заседании уже в который раз.

 

В итоге, адвокат и прокурор вступили в словесную перепалку. Судья прервал стороны, попросив их говорить по существу. В итоге Мисакян счел отсутствие Саргсяна уважительным. Следующее заседание по делу состоится 22 октября.

 

Отметим, что третий президент Армении Серж Саргсян обвиняется в организации хищений в особо крупных размерах - около 500 млн драм. Речь идет об утвержденной в 2013 году Правительством госпрограмме по более доступному приобретению дизельного топлива для осуществления весенних сельскохозяйственных работ. По данным следствия, Саргсян, превысив должностные полномочия, содействовал покупке дизтоплива у компании Flash Ltd по более высоким ценам. 

 

Сержу Саргсяну предъявлено обвинение пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-министру сельского хозяйства РА Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 179 УК РА, главе Flash Ltd Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА, экс-замминистру сельского хозяйства РА Самвелу Галстяну и начальника управления растениеводства того же министерства Геворку Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 УК РА.

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