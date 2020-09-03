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 Четверг, 3 Сентября 2020 16:49

Туркменистан намерен присоединиться к Нагойскому протоколу к Конвенции ООН о биологическом разнообразии

Туркменистан намерен присоединиться к Нагойскому протоколу к Конвенции ООН о биологическом разнообразии

АрмИнфо.В целях реализации конструктивных инициатив Президента Туркменистана по продвижению экологической дипломатии и укрепления международно-правовой базы в данной области в ходе состоявшегося 27 августа заседания Правительства вице-премьер, руководитель МИД Рашид Мередов озвучил предложение о присоединении нашей страны к Нагойскому Протоколу к Конвенции ООН о биологическом разнообразии.

Этот документ, вступивший в силу в 2014 году, призван обеспечить регулирование доступа к генетическим ресурсам и совместное использование на справедливой и равной основе выгод от их применения.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов одобрил данное предложение и подчеркнул, что обеспечение экологического благополучия и защита окружающей среды являются одними из стратегических приоритетов государственной политики нейтрального Туркменистана. Это – принципиальная и ответственная позиция, которой наша страна неукоснительно следует при формировании национальных планов развития и в реализации своего внешнеполитического курса.

Следует отметить, что Туркменистан является Стороной Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) с 1996 г. Конвенция нацелена на осуществление трех основных целей: 1) сохранение биоразнообразия на всех уровнях; 2) устойчивое использование его компонентов; 3) доступ к генетическим ресурсам и совместное использование на справедливой и равной основе выгод от их применения.

Что предшествовало принятию Нагойского протокола?

Стремясь оказать содействие осуществлению третьей цели Конвенции о биоразнообразии, Конференция сторон КБР поручила Специальной рабочей группе разработать и обсудить международный режим регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод.

Переговоры, продолжавшиеся шесть лет, увенчались принятием на десятой Конференции Сторон КБР (29 октября 2010 г., Нагоя, Япония) Нагойского протокола регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения (далее, Нагойский протокол), вступивший в силу 12 октября 2014 г.

К настоящему времени 124 страны и Европейский Союз являются Сторонами Нагойского протокола, большинство из которых – это страны-поставщики генетических ресурсов (страны Азии, Африки, Латинской Америки и др.). Среди стран региона Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Что такое генетические ресурсы и где они используются?

Генетические ресурсы – это генетический материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, представляющий фактическую или потенциальную ценность. Генетическими ресурсами является как природное биологическое разнообразие страны (растения, животные), так и штаммы микроорганизмов, коллекции сортов и семян, сельскохозяйственных культур и т.д.

Все больше пищевых, косметических, медицинских и биотехнологических продуктов, а также научных достижений, основываются на генетических ресурсах, а связанные с ними традиционные знания дают исследователям ценную информацию об особых свойствах и пользе данных ресурсов и их возможном использовании для создания, например, новых медицинских или косметических препаратов.

До вступления в силу Нагойского протокола уникальные виды животных и растений (которыми богаты, например, Туркменистан и другие страны Азии, Африки и Латинской Америки) часто становились объектами биопиратства – присвоения, патентования и использования в коммерческих целях генетических ресурсов без их разрешения и выплаты компенсации.

Так как далеко не все страны располагают возможностями и технологиями для самостоятельных исследований и коммерциализации их результатов, то зачастую инновационные продукты, изготовленные на основе генетических ресурсов и традиционных знаний, приносят выгоду многим странам, кроме страны-поставщика этих ресурсов или знаний.

В чем важность Нагойского протокола и каковы механизмы его реализации?

Нагойский протокол обеспечивает более чёткую правовую определенность и повышает прозрачность как для поставщиков, так и для пользователей генетических ресурсов.

Нагойский протокол предусматривает механизмы, позволяющие получить на справедливой и равной основе выгоды, связанные с использованием генетических ресурсов. Для этого стране-поставщику, обладающей генетическими ресурсами, необходимо предоставить доступ к национальным генетическим ресурсам пользователям. А пользователи, в свою очередь, передают соответствующие новейшие технологии и (или) получаемую прибыль странам-поставщикам генетических ресурсов. Но для этого необходимо получить предварительное обоснованное согласие (ПОС) от страны-поставщика генетических ресурсов и заключить договорные обязательства, закрепленные на взаимосогласованных условиях (ВСУ).

Нагойский протокол стимулирует продвижение исследований в области генетических ресурсов, что может привести к новым открытиям для общего блага. Нагойский протокол также даёт импульс к устойчивому использованию генетических ресурсов.

Кто является пользователем генетических ресурсов?

Пользователями генетических ресурсов, согласно Нагойскому протоколу, выступают:

• предприятия и организации в сфере фармакологии и косметологии, а также сельскохозяйственного профиля;

• научно-исследовательские институты и организации, занимающиеся научными исследованиями, банки семян, растений и животных, коллекции микроорганизмов, ботанические сады;

• коллекционеры дикорастущих растений, обладающих ценными фармацевтическими свойствами, и владельцы диких животных, обладающих ценными хозяйственными свойствами.

Пользователям необходим доступ к генетическим ресурсам в разных целях, от проведения фундаментальных исследований до создания новых продуктов. Нагойский протокол предоставляет странам-участницам возможность доступа к финансовым источникам и научно-техническим достижениям для осуществления мероприятий по сохранению и устойчивому использованию генетических ресурсов.

Какими генетическими ресурсами обладает Туркменистан?

Биологическое разнообразие Туркменистана включает не менее 20 тыс. видов, в том числе: более 7 тыс. видов растений, из которых около 3200 видов высших растений; около 13 тыс. видов животных, из которых 777 – позвоночные и порядка 12 тыс. видов беспозвоночных.

Туркменистан является страной происхождения многих дикорастущих сородичей культурных видов растений: зерновых, овощных, бахчевых, плодовых и др. Среди древесно-кустарниковых сородичей можно отметить грецкий орех, фисташку, миндаль, гранат, инжир, дикорастущий лесной виноград, яблоня и др. Они широко используются в настоящее время в растениеводстве, плодоводстве, медицине. Дикорастущие сородичи представляют собой ценный источник для получения культурных сортов современной селекции и надежный генетический банк будущего.

Более 2 тыс. видов лекарственной флоры описаны в многотомном труде Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана».

Какие перспективы для Туркменистана открывает присоединение к Нагойскому протоколу?

Подписание Нагойского протокола будет содействовать:

• сохранению национальных генетических ресурсов, укреплению потенциала в этой области;

• получению выгоды от предоставления доступа к использованию генетических ресурсов. Выгода может быть материальной (например, лицензионные платежи) и нематериальной (совместное использование результатов исследований или передача технологии);

• сохранению биологического разнообразия и выработке правовых механизмов, которые обусловят преимущества, связанные с использованием генетических ресурсов, будут содействовать обеспечению национальных интересов;

• реализации ЦУР в контексте интеграции экономических, социальных и экологических аспектов развития.

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