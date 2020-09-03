Четверг, 3 Сентября 2020 15:24

АрмИнфо. Трое граждан Индии задержаны в Грузии по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

По данным следствия, в обход контрольно-пропускного пункта иностранцы попали в Грузию с территории Армении.

"Уголовное дело возбуждено по статье <незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц>. Преступление, предусмотренное этой статьей, наказывается лишением свободы на срок от четырех до пяти лет", - отметили в МВД Грузии, передает Новости-Грузия.

С начала 2020 года обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии были предъявлены 92 иностранцам. Среди них 35 граждан Турции, девять граждан Индии, четверо граждан Ирана, четверо - Палестины, один гражданин Марокко и один - Алжира.