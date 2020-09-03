Четверг, 3 Сентября 2020 15:13

АрмИнфо.IDBank и Фора-Банк объявляют о сотрудничестве. Отныне через приложение Idram, платформу IDBanking.am и приложение ФОРА-БАНК можно совершить мгновенные переводы между картами и счетами двух банков - из России в Армению и наоборот, не посещая отделения банков.

Чтобы получить мгновенный перевод из России непосредственно на Вашу карту или счет, необходимо предоставить отправителю номер любой Вашей действующей карты или счета в IDBank. Отправитель в России сможет перевести деньги онлайн с помощью приложения ФОРА-БАНК.

Для совершения перевода из IDBank-а необходимо иметь рублевую карту или счет в IDBank-е, с которого, при переводах в Фора-Банк, спишутся ваши средства в рублях (переводы осуществляются в рублях). Для этого рублевый счет в банке можно быстро открыть онлайн в приложении Idram либо в IDBanking.am бесплатно, а рублевую карту – заказать онлайн через те же каналы дистанционного банкинга.

«Наши клиенты часто делают переводы своим близким и знакомым за рубеж. Мы решили предоставить им такой сервис, который позволит не беспокоиться о высоких комиссиях и об ограничениях, связанных с временем отправки перевода. Теперь они могут отправить деньги в любое время за 2 минуты в своем смартфоне с минимальной комиссией и, что не маловажно, получатель тут же получит их на карту и сможет ими воспользоваться. В качестве первого направления нами была выбрана Армения, где в партнерстве с нашими коллегами из IDBank мы реализовали эту идею», – прокомментировал новость Заместитель Председателя Правления Фора-Банка Орлов Дмитрий Львович.

«Услуга, для которой установлены минимальные тарифы, является новинкой для клиентов IDBank-а и дополняет список онлайн услуг. Как из Армении, так и из России переводы совершаются через мобильное приложение, и клиент в Армении, например, может получить сумму на свою карту и гибко распоряжаться своими средствами. Кстати, перевод в Армении будет получен по валюте карты/счета клиента, а обмен происходит по курсу покупки, предназначенному для цифровой платформы Банка, который является одним из самых выгодных в банковской системе РА», - отметил директор цифрового банкинга Банка Сергей Аракелян.

Чтобы воспользоваться услугой, для российских пользователей необходимо скачать приложение ФОРА-БАНК, а для армянских – иметь приложение Idram и стать клиентом IDBank-а (если еще не являетесь), пройдя онлайн-процедуру синхронизации через приложение в несколько простых шагов.