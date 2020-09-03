Четверг, 3 Сентября 2020 15:09

АрмИнфо.Перед началом нового учебного года школы и колледжи Армении будут обеспечены защитными средствами. Правительство РА на заседании 3 сентября приняло решение выделить на эти цели 647 млн драмов.

Как отмечается в справке - обосновании проекта решения, речь, в первую очередь, о приобретении для школ и колледжей страны защитных масок и алготелей. Тем самым, учащиеся и преподаватели школ колледжей будут обеспечены защитными средствами. Государственные средства выделяются из Резервного фонда правительства.

При принятии данного решения принималась во внимание цена на маски (25 драмов за 1 штуку) и 1 литр алкогеля (1 120 драмов) - по 3 мл на человека. Закупаться будет и хлорный раствор для дезинфекции помещений по 3 500 драмов за килограмм.

Напомним, решением правительства занятия в школах республики возобновятся 14 сентября для первоклассников и 15-го - для всех остальных. Ношение масок в школах будет обязательным.