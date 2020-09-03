Arminfo.info




﻿
 Четверг, 3 Сентября 2020 15:07
Карина Манукян

Национальный центр инфекционных заболеваний представил проекты предстоящих работ

Национальный центр инфекционных заболеваний представил проекты предстоящих работ

АрмИнфо. <Национальный центр инфекционных заболеваний> представил проекты предстоящих работ. Напомним, что данный Центр был сформирован по итогам слияния Республиканского центра по профилактике СПИДа и клинической инфекционной больницы <Норк>.

Как сообщил врио директора Центра Ованнес Мадоян на пресс-конференции 3 сентября, новосозданная структура будет заниматься не только лечением инфекционных болезней, но и элиминацией (снижением до нуля заболеваемости определенной формой инфекции) некоторых заболеваний. По его словам, на данный момент ведутся работы над общей концепцией, и некоторые направления уже определены. Важным результатом сляияния Мадоян назвал объединение усилий по профилактике и предотвращению передачи ВИЧ, гепатита В и сифилиса от матери ребенку. Таким образом, успешный опыт Армении по профилактике передачи от матери ребенку ВИЧ будет распространен и на превентивные меры касательно других заболеваний.

Представляя проводимые и планируемые работы, Мадоян условно обозначил Центр двумя корпусами: корпус <Норк> (одноименная инфекционная больница) и корпус <Аван> (Республиканский центр по профилактике СПИДа). На данный момент в <Норке> продолжаются ремонтные работы. Так, завершается ремонт пятого корпуса (бывшее отделение для взрослых), и подходит к заключительному этапу ремонт шестого корпуса (бывшее отделение для военнослужащих). Мадоян напомнил, что с марта <Норк> был перепрофиллирован исключительно под лечение больных коронавирусом; кроме того, здесь действует также триаж-центр (медицинская сортировка пациентов).

По его словам, сегодня в <Норке> открылась кислородная станция для нужд больных COVID-19. Кроме того, планируется строительство нового модернизированного корпуса, который свяжет корпусы А и В. Планируется также строительство лабораторного корпуса. Мадоян проинформировал, что соответствующие проектные работы уже завершены.

По словам врио директора, в среднем <Норк> ежедневно принимает и выписывает 30 пациентов, ориентировочно в нем постоянно проходят лечение от коронавируса 70-80 пациентов. Мадоян сообщил также, что <Норк>, при содействии Министерства высокотехнологической промышленности РА, осуществляет исследовательскую работу по COVID-19.

Что касается корпуса <Аван>, то он продолжает заниматься диспансерным контролем за больными ВИЧ, проведением соответствующих тестов и другими своими функциями. Мадоян заметил, что новость о слиянии двух медучрежждений ввела в заблуждение некоторых пациентов, которые ошибочно решили, что Республиканский центр по профилактике СПИДа больше не действует. В действительности, как было отмечено, он продолжает свою привычную деятельность. Здесь продолжается также реализация совместных программ и исследований с международными партнерами, в том числе с Россотрудничеством. Мадоян также сообщил, что корпус <Аван> станет основной базой по реализации госпрограммы по лечению Гепатита С.

Ранее Минздрав РА отмечал, что объединение двух медучреждений направлено на обеспечение безопасности и качества и доступности услуг для пациентов. Так, международный опыт показывает, что основными причинами смертности среди людей, живущих с ВИЧ, являются оппортунистические заболевания, возникающие в стадии СПИДа, в основном инфекционного характера (туберкулез, тяжелые бактериальные инфекции, криптококококковый менингит, токсоплазмоз, пневмоцистная пневмония, гепатит С), а также злокачественные новообразования. Управление другими инфекциями, сопровождающими людей с ВИЧ, создает сложную ситуацию для клиник, вовлеченных во всю цепочку лечения и ухода за пациентами.  Между тем, согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), международный опыт свидетельствует о том, что интегрированное управление более эффективно, и способствует выведению пациентов из изоляции, а также снижению стигмы и дискриминации. Еще в 2019 году, по результатам оценки, проведенной миссией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении, было предложено децентрализировать службу диагностики ВИЧ.

В начале года решение об объединении с <Норком> вызвало резкую критику со стороны Республиканского центра по профилактике СПИДа, однако напряженность стихла после того, как <Норк> стал первой больницей в Армении, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом. За прошедшие месяцы мощности <Норка> были усилены и, в частности, построен отдельный модуль для лиц с подозрением на коронавирус.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Эдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нетЭдуард Агаджанян: Правового поля в горнодобывающей сфере Армении можно сказать нет
Российская команда, победившая в конкурсе <Воин мира>, возложила цветы к мемориалу в <Цицернакаберде> и к монументу  <Мать  Армения>Российская команда, победившая в конкурсе <Воин мира>, возложила цветы к мемориалу в <Цицернакаберде> и к монументу  <Мать  Армения>
В Ереване была совершена попытка убийства 4 гражданВ Ереване была совершена попытка убийства 4 граждан
В Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имуществаВ Генпрокуратуре создано управление по делам о взыскании незаконно нажитого имущества
В ПА ОБСЕ коснулись последней эскалации в зоне карабахского конфликтаВ ПА ОБСЕ коснулись последней эскалации в зоне карабахского конфликта
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Армянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-АнджелесеАрмянский эксперт уличил посла США в попирании презумпции невиновности, при оценке армяно-азербайджанских столкновений в Лос-Анджелесе
Посольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августаПосольство России в Армении: Вывозной рейс Ереван-Москва состоится 1 августа
МИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связейМИД РА: Армения поддерживает с Россией партнерские отношения, которые строятся на принципах равноправия, дружбы, вековых связей
Поиск по дням

2013 , 2014