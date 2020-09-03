Четверг, 3 Сентября 2020 15:07

АрмИнфо. <Национальный центр инфекционных заболеваний> представил проекты предстоящих работ. Напомним, что данный Центр был сформирован по итогам слияния Республиканского центра по профилактике СПИДа и клинической инфекционной больницы <Норк>.

Как сообщил врио директора Центра Ованнес Мадоян на пресс-конференции 3 сентября, новосозданная структура будет заниматься не только лечением инфекционных болезней, но и элиминацией (снижением до нуля заболеваемости определенной формой инфекции) некоторых заболеваний. По его словам, на данный момент ведутся работы над общей концепцией, и некоторые направления уже определены. Важным результатом сляияния Мадоян назвал объединение усилий по профилактике и предотвращению передачи ВИЧ, гепатита В и сифилиса от матери ребенку. Таким образом, успешный опыт Армении по профилактике передачи от матери ребенку ВИЧ будет распространен и на превентивные меры касательно других заболеваний.

Представляя проводимые и планируемые работы, Мадоян условно обозначил Центр двумя корпусами: корпус <Норк> (одноименная инфекционная больница) и корпус <Аван> (Республиканский центр по профилактике СПИДа). На данный момент в <Норке> продолжаются ремонтные работы. Так, завершается ремонт пятого корпуса (бывшее отделение для взрослых), и подходит к заключительному этапу ремонт шестого корпуса (бывшее отделение для военнослужащих). Мадоян напомнил, что с марта <Норк> был перепрофиллирован исключительно под лечение больных коронавирусом; кроме того, здесь действует также триаж-центр (медицинская сортировка пациентов).

По его словам, сегодня в <Норке> открылась кислородная станция для нужд больных COVID-19. Кроме того, планируется строительство нового модернизированного корпуса, который свяжет корпусы А и В. Планируется также строительство лабораторного корпуса. Мадоян проинформировал, что соответствующие проектные работы уже завершены.

По словам врио директора, в среднем <Норк> ежедневно принимает и выписывает 30 пациентов, ориентировочно в нем постоянно проходят лечение от коронавируса 70-80 пациентов. Мадоян сообщил также, что <Норк>, при содействии Министерства высокотехнологической промышленности РА, осуществляет исследовательскую работу по COVID-19.

Что касается корпуса <Аван>, то он продолжает заниматься диспансерным контролем за больными ВИЧ, проведением соответствующих тестов и другими своими функциями. Мадоян заметил, что новость о слиянии двух медучрежждений ввела в заблуждение некоторых пациентов, которые ошибочно решили, что Республиканский центр по профилактике СПИДа больше не действует. В действительности, как было отмечено, он продолжает свою привычную деятельность. Здесь продолжается также реализация совместных программ и исследований с международными партнерами, в том числе с Россотрудничеством. Мадоян также сообщил, что корпус <Аван> станет основной базой по реализации госпрограммы по лечению Гепатита С.

Ранее Минздрав РА отмечал, что объединение двух медучреждений направлено на обеспечение безопасности и качества и доступности услуг для пациентов. Так, международный опыт показывает, что основными причинами смертности среди людей, живущих с ВИЧ, являются оппортунистические заболевания, возникающие в стадии СПИДа, в основном инфекционного характера (туберкулез, тяжелые бактериальные инфекции, криптококококковый менингит, токсоплазмоз, пневмоцистная пневмония, гепатит С), а также злокачественные новообразования. Управление другими инфекциями, сопровождающими людей с ВИЧ, создает сложную ситуацию для клиник, вовлеченных во всю цепочку лечения и ухода за пациентами. Между тем, согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), международный опыт свидетельствует о том, что интегрированное управление более эффективно, и способствует выведению пациентов из изоляции, а также снижению стигмы и дискриминации. Еще в 2019 году, по результатам оценки, проведенной миссией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Армении, было предложено децентрализировать службу диагностики ВИЧ.

В начале года решение об объединении с <Норком> вызвало резкую критику со стороны Республиканского центра по профилактике СПИДа, однако напряженность стихла после того, как <Норк> стал первой больницей в Армении, перепрофилированной под лечение больных коронавирусом. За прошедшие месяцы мощности <Норка> были усилены и, в частности, построен отдельный модуль для лиц с подозрением на коронавирус.