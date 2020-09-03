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 Четверг, 3 Сентября 2020 15:06
Ани Мшецян

Встреча правщей фракции с кандидатом в судьи КС прошла в весьма приятной обстановке

Встреча правщей фракции с кандидатом в судьи КС прошла в весьма приятной обстановке

АрмИнфо.Фракция <Мой шаг> провела встречу с кандидатом на должность судьи Конституционного суда Ервандом Хундкаряном. Об этом в беседе с журналистами 3 сентября заявил депутат от фракции <Мой шаг>, председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

Варданян отметил, что учитывая тот факт, что представители Кассационного суда приняли участие в заседании комиссии по государственно-правовым вопросам, с Хундкаряном был обсужден широкий круг вопросов. Он подчеркнул, что встреча с Хундкаряном прошла в весьма приятной обстановке и на все вопросы были получены исчерпывающие ответы.

<В общем-то, подобные обсуждения проводятся для депутатов, с тем, чтобы последние смогли сформировать свое мнение относительно кандидата. То есть, может ли данная личность быть судьей Конституционного суда, обладает ли она необходимыми качествами. У нас еще будет возможность выслушать кандидатов, получить ответы на все интересующие нас вопросы. А голосование будет тайным и каждый сам решит, хочет ли он голосовать за данного кандидата или нет>, - подчеркнул депутат.

На вопрос, будет ли фракция <Мой шаг> голосовать единогласно, Варданян заметил, что при тайном голосовании говорить о системе единого голосования нет смысла, это антиконституционно. <Каждый депутат сам решит, хочет ли он голосовать <за> или <против> какого-либо кандидата. В вопросах такого рода не может быть давления. Это все равно, что заставлять избирателей голосовать за тех, кого они не хотят видеть на той или иной должности>,- подчеркнул он.

На замечание о том, что Артур Вагаршян был выдвинут кандидатом в на должность судьи Конституционного суда президентом РА, однако, его кандидатура уже один раз была отклонена в Национальном Собрании, Владимир Варданян заявил: "Выдвижение кандидата является конституционным правом президента, а право решать подходит он на эту должность или нет - право парламента. Артур Вагаршян может представить новые подходы>.

Отметим, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12- ю годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян.  Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее собрание судей. 

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