Четверг, 3 Сентября 2020 15:03

АрмИнфо.Законодательная инициатива, которая будет обсуждаться на внеочередном заседании парламента, даст нам возможность перейти от режима чрезвычайного положения к более мягкому режиму. Об этом в беседе с журналистами 3 сентября заявил депутат от фракции <Мой шаг> Владимир Варданян.

Он подчеркнул, что более мягкий режим даст возможность соблюдать все основополагающие права человека, и в тоже время установить механизмы, которые будут содействовать предотвращению распространения коронавируса в Армении.

<Подобные законодательные инициативы есть во многих странах мира и наши международные коллеги призывали нас перейти от чрезвычайного положения к более мягкому, при условии, что санитарно-эпидемическая ситуация позволит это сделать>,- подчеркнул депутат, уточнив, что любое ограничение прав человека должно быть законным, но это не самоцель. На данный момент есть законная цель - охрана здоровья населения>,- подчеркнул он.

Отметим, что 27 августа на заседании правительства министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что режим чрезвычайного положения в Армении продлеваться не будет. Министр отметил, что пакет разработан совместно с Министерством здравоохранения. Он предусматривает урегулирование вопросов, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией и защитой населения в условиях после правового режима чрезвычайного положения.