Четверг, 3 Сентября 2020 14:57

АрмИнфо.За полгода 2020 г. в Армении выявлено 7 случаев передачи ВИЧ от матери ребенку. Об этом сообщил врио директора <Национального центра инфекционных заболеваний> Ованнес Мадоян на пресс-конференции 3 сентября. Напомним, что данный Центр был сформирован по итогам слияния Республиканского центра по профилактике СПИДа и клинической инфекционной больницы <Норк>.

Мадоян проинформировал, что указанные случаи приходятся на период с марта месяца, когда сменилось руководсттво Республиканского центра по профилактике СПИДа. По его словам, показатель в 7 случаев является беспрецедентным за последние 5 лет, когда имели место единичные случаи. Из указанных 7-и случаев три были выявлены у детей в возрасте одного года, по одному - в возрасте двух и пяти лет, и два - у трехлетних детей. Таким образом, в семи случаях в ведении беременностей, которые приходились ориентировочно на 2015-2018 гг, имели место явные упущения. Мадоян сообщил, что сформирована рабочая группа для изучения данной ситуации, и о итогах ее работы общественность будет проинформирована.

В целом, с 1988 года по 31 июля текущего года, в Армении было выявлено 4039 случаев ВИЧ, из которых 249 - за 7 месяцев текущего года. Кроме того, с 1 января 2020 г. по 31 июля было зарегистрировано 35 летальных исходов. По оценке Мадояна, до конца 2020-го годовой показатель случаев ВИЧ в Армении составит 400-450, что соответствует прошлогодним показателям.