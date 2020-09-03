Четверг, 3 Сентября 2020 14:53

АрмИнфо. Для создаваемой Патрульной службы Армении будет приобретено 150 новых автомобилей. Правительство РА на заседании 3 августа выделило средства на реализацию данной программы.

По словам начальника Полиции РА Ваге Казаряна, новая структура начнет действовать в 2021 году. На первом этапе - до 1 ноября планируется закупить 10 машин, а до 20 декабря - 140. Первые 10 автомобилей будут доставлены раньше, чтобы сотрудники службы могли обучаться на них.

В свою очередь, министр юстиции Рустам Бадасян сообщил о большом количестве желающих поступить в патрульную службу. Причем, речь идет

как о гражданских лицах, так и сотрудниках полиции. По итогам конкурсов будут отобраны 770 человек, которые пройдут пятимесячный

учебный курс и приступят к работе в первом квартале 2021 года. Министр добавил, что уже осуществлен отбор преподавателей. Что касается курсантов, то в этом конкурсе на одно место будет три претендента. "Автомобили патрульной службы должны быть оснащены всем необходимым, чтобы работа сотрудников была более эффективной. Кроме того, будет задействован центр оперативного управления", - сказал министр, добавив, что сотрудникам патрульной службы будет выдано новое оружие.

Министр финансов Атом Джанджугазян отметил, что за счет грантовых средств Евросоюза на приобретение машин будет выделено 1,9 миллиарда драмов.

Ранее сообщалось, что в Армении будет создана патрульная служба путем слияния патрульно- постовой службы и дорожной полиции. В

функции патрульной полиции будет входить, в частности, обеспечение общественного порядка, профилактика и предотвращение преступлений и административных правонарушений, охрана места происшествия, привод подозреваемых. Служба будет задействована в два этапа. Сначала ее создадут в Ереване - до первого квартала 2021 года, а затем - по всей стране, до первого квартала 2022 года.