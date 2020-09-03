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 Четверг, 3 Сентября 2020 14:10
Александр Аванесов

Ведущие армянские спортсмены будут ежемесячно получать спортивное пособие

Ведущие армянские спортсмены будут ежемесячно получать спортивное пособие

АрмИнфо. Ведущие армянские спортсмены, готовящиеся к Олимпийским играм 2021 года в Токио, а также их тренеры и врачи, будут ежемесячно получать спортивное пособие. Решение об этом принято на заседании правительства РА 3 сентября.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Арутюняна, программа будет действовать как минимум до 1 августа 2021 года.  Министр напомнил, что в настоящее время к Олимпийским играм 2021 года в Токио готовятся ведущие армянские спортсмены по шести видам спорта.  С каждой сборной работают один главный тренер и два тренера, а также врачи и массажисты.   В целях их  успешной подготовки к главным спортивным состязаниям 4- летия, из государственного бюджета будет направлено в  556 млн драмов  на один год. В текущем году сумма ассигнований составит 222 млн драмов. Средства будут  направлены на предоставление ежемесячного пособия спортсменам, готовящимся к ответственным стартам 2021 года.  После Олимпийских игр, как заметил министр, будет принято отдельное решение.

Араик Арутюнян напомнил, что согласно прежнему постановлению правительства, для олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, призерам крупных международных соревнований удвоена сумма ежемесячных премий. Причем, для чемпионов отчисления будут осуществляться пожизненно.       

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