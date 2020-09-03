Четверг, 3 Сентября 2020 14:09

АрмИнфо. Пострадавшие от случаев алкогольного отравления продолжают получать лечение в различных медицинских организациях республики.

Как сообщает Минздрав РА, с 31 августа по 3 сентября в республике зарегистрировано 38 случаев отравления алкоголем, из которых 25 - в Армавирской области, 12 - в Еревана, один - в Котайкской области. В общей сложности, 14 случаев завершились летальным исходом.

В результате эпидемиологического исследования выяснилось, что вероятным источником отравления пострадавших в Армавирской области стало употребление водки незаводского производства, приобретенной из одного и того же места.

Большинство пострадавших в Ереване использовали медицинский спирт в качестве заменителя водки. Для выяснения вида спирта, использованного потерпевшим в результате инцидента в Котайкской области, эпидемиологические исследования продолжаются.

Добавим, что по факту алкогольного отравления в Армавире возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 279 УК РА (выпуск или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности); трое граждан задержаны.