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 Четверг, 3 Сентября 2020 12:26
Александр Аванесов

ФФА представила ходатайство в связи с инцидентом с братьями Малакян

ФФА представила ходатайство в связи с инцидентом с братьями Малакян

АрмИнфо.Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обратился к компетентным должностным лицам, выразив обеспокоенность по поводу инцидента, случившегося в центре Еревана 30 августа 2020 года с участием представителей правоохранительных органов и братьев Малакян -  Эдгара и Гора.

Как передает пресс-служба ФФА, в своем письме президент Федерации отметил, что ожидает беспристрастного расследования дела и просит компетентных должностных лиц обсудить возможность применения других мер пресечения, не связанных с лишением свободы, в отношении братьев Малакян. Официальные лица Федерации футбола Армении выразили готовность выступить с личным поручительством.

Напомним, что по данному инциденту задержаны футболисты национальной сборной Армении Гор и Эдгар Малакяны. По данным правоохранительных

органов, 30 августа на Каскаде в центре Еревана братья вступили в потасовку с полицейскими, оторвали погоны на форме одного из

полицейских, громко озвучивали ругательства, один из них ударил кулаком в лицо одного из полицейских, нанеся ему травму.  Возбуждено уголовное дело по статьям о совершении насилия по отношению к представителю власти и хулиганстве. Дело расследует Следственный комитет.Старший из братьев  Малакян, Эдгар, играет в ереванском <Арарате>, а Гор - в <Пюнике>. Оба являются членами национальной сборной по футболу, однако не были приглашены для участия в предстоящих играх сборной.

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