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 Четверг, 3 Сентября 2020 12:26
Марианна Мкртчян

В ОДКБ готовятся к спецучениям в Армении

В ОДКБ готовятся к спецучениям в Армении

АрмИнфо. В соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год с 1 по 2 сентября в Центре кризисного реагирования ОДКБ в режиме видеоконференции состоялись вторые штабные переговоры по вопросам подготовки и проведения специального учения  с силами и средствами разведки государств - членов ОДКБ "Поиск- 2020" и командно-штабного учения с КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2020".

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, в переговорах под общим руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также Антитеррористического центра и Совета командующих Пограничными войсками государств - участников Содружества Независимых Государств.

Оба учения планируется провести на территории Армении на полигоне "Баграмян".

В ходе специального учения "Поиск-2020" под руководством начальника управления специальной и войсковой разведки главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил  РА будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств - членов ОДКБ в интересах Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Командно-штабное учение "Взаимодействие-2020" с КСОР ОДКБ предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности Организации. Руководство учением поручено начальнику Главного управления подготовки ВС РА - заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении.

В ходе вторых штабных переговоров рассмотрены и согласованы содержание этапов, продолжительность и районы проведения совместных учений, составы руководства, посреднических аппаратов, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов, а также вопросы всестороннего обеспечения учений.

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