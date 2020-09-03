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 Четверг, 3 Сентября 2020 12:25
Карина Манукян

Ущерб в 2.3 млрд драмов: 49 бывшим и действующим главам общин предъявлены обвинения в коррупционных злоупотреблениях

Ущерб в 2.3 млрд драмов: 49 бывшим и действующим главам общин предъявлены обвинения в коррупционных злоупотреблениях

АрмИнфо.По поручению Генпрокурора РА, были проанализированы злоупотребления в сфере аренды, субаренды, отчуждения имущества, являющегося общинной и государственной собственностью, а также дачи данным преступлениям соответствующей уголовно-правовой оценки.

Как сообщает Генпрокуратура, исследование затронуло период с 1 января 2019 года по 30 июня текущего года.  Было установлено, что в течение первого полугодия по уголовным делам по вышеуказанным преступлениям, расследуемым в производстве компетентных органов РА, было предъявлено обвинение 49 лицам, что на 32,5% больше, чем в 2019 году. За указанные 1.5 года по фактам нарушений в процессе аренды, субаренды и отчуждения недвижимого имущества были предъявлены обвинения в различных коррупционных злоупотреблениях, в частности, 34 бывшим руководителям общины, в том числе двоим экс-мэрам Еревана, 15 действующим руководителям общины, в том числе мэру Абовяна, а также одному экс- министру обороны, экс-председателю КГД, бывшему заместителю главы КГД, бывшему губернатору, руководителю подразделения Кадастра при правительстве РА, экс-президенту ФФА, и так далее.

С 1 января 2019 г. по 30 июня 2020 г. 5 уголовных дел в отношении 9 лиц, находящихся в производстве по вышеуказанным преступлениям, с обвинительным заключением были направлены в суд. По уголовному делу, направленному в суд в первом полугодии текущего года, был предъявлен один гражданский иск в размере 39 млн драмов, а по одному необоснованно прекращенному уголовному делу прокуратура представила в суд гражданский иск в размере 22 млн драмов.

В 2019 г. ущерб, нанесенный по вышеуказанным преступлениям государству по завершенным материалам и уголовным делам, а также уголовным делам, направленным в суд с обвинительным заключением или находящимся в стадии предварительного следствия, составил около 956 млн драмов, из которых в ходе предварительного следствия было восстановлено 70 млн драмов. Между тем в первом полугодии 2020 г. по материалам и уголовным делам, направленным в суд с обвинительным заключением, а также уголовным делам вышеуказанного характера, находящимися на стадии предварительного следствия, был выявлен причиненный государству и общинам ущерб в размере 1 млрд 423 млн драмов, из которых было восстановлено 112 млн. драмов.

По одному из вышеперечисленных уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, в отношении 4 лиц вынесен обвинительный приговор (подтвержден факт отчуждения около 32 га земельных участков, являющихся общинной собственностью, посредством формального аукциона и фальсификаций). Генпрокурор представил министру территориального управления и инфраструктур Армении предложение о начале процесса возвращения этих земель общине. Кроме того, по одному уголовному делу, прекращенному в связи с истечением срока давности, со стороны Управления по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА в 2020 году был подан в суд иск с требованием признать недействительным процесс отчуждения 55,88 га земельных участков, являющихся государственной собственностью и отчужденных формальными аукционами.

Генеральная прокуратура РА выступила с инициативой признать, посредством подачи исков о защите госинтересов, недействительными многочисленные незаконные сделки касательно общинного и государственного имущества, и вернуть имущество, отчужденное по преступным схемам, их законным владельцам, то есть государству и общинам. 

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