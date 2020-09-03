Четверг, 3 Сентября 2020 12:21

АрмИнфо.Американский конгрессмен Дина Тайтус инициировала сбор подписей в Палате представителей США под письмом к Библиотекарю Конгресса Карле Дайан Хайден.

Как сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), в письме в частности, звучит просьба исправить устаревшие и неточные данные о массовой резне армян, относящиеся к периоду Геноцида армян, особенно в свете признания Конгрессом этого исторического факта.

В письме также звучит просьба к библиотекарю, использовать исторически точный термин "геноцид армян" в предметной рубрике книг и других материалов, касающихся умышленных, систематических и преднамеренных массовых убийств, депортации и изгнания более полутора миллионов армян в период с 1915 по 1923 год в Османской империи.

Также, отмечается, что эта инициатива идет в разрез с ответом Библиотеки Конгресса от 19 июня 2020 года на запрос ANCA, где отмечается, что она не будут вносить изменения даже в свете признания Конгрессом Геноцида армян, поскольку она подчиняется Белому дому и госдепартаменту.

В письме Тайтус отмечается, что "хотя мы понимаем, что Библиотека Конгресса заявила, что она подчиняется президенту и Государственному департаменту в вопросах терминологии, мы не считаем, что определения фактов органом законодательной власти должны производиться по политическим причинам или в соответствии с давление со стороны иностранных правительств".

В письме также подчеркивается, что сегодня архаично использование в рубриках терминологии "резня армян", которая была принята в оборот до того, как Рафаэль Лемкин ввел термин геноцид и до принятия в 1948 году Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления и наказании за геноцид>.

Далее в письме подчеркивается, "существующий заголовок также идет в разрез с широким, почти универсальным академическим консенсусом, признающим Геноцид армян как явный факт геноцида, что отражено в многочисленных резолюциях, письмах и заявлениях Международной ассоциации исследователей геноцида".

В ANCA приветствовали данную инициативу американского конгрессмена